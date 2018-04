Meteo - maltempo sul primo maggio : pioggia al Nord e temperature giù : Meteo, maltempo sul primo maggio: pioggia al Nord e temperature giù Ombrelli a portata di mano durante la giornata festiva di martedì, specialmente nelle regioni appenniniche e in quelle settentrionali. Al Sud, invece, sarà più soleggiato, in particolare sulla Sicilia e nei settori ionici. LE ...

Meteo sino al 12 MAGGIO : la bella stagione si attenua - episodi MALTEMPO : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino AL 12 MAGGIO Stiamo parlando, da giorni, di una prima decade di MAGGIO presumibilmente condizionata dall'instabilità e da qualche ondata di ...

Meteo - ondata di maltempo in arrivo. Pioggia sul concertone del Primo maggio : UNA PERTURBAZIONE atlantica questa sera raggiungerà il Nord Italia e gli ultimi aggiornamenti per martedì Primo maggio non lasciano alcun dubbio: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo ...

Meteo - ondata di maltempo in arrivo. Pioggia sul concertone del Primo maggio : Il peggioramento delle condizioni del tempo inizierà da stasera. Martedì sarà particolarmente intenso su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Lombardia, Piemonte...

Meteo - maltempo in arrivo. Primo maggio con tanta pioggia e calo delle temperature : Forte peggioramento del tempo atteso per oggi su molte regioni del Nord-Italia, in particolare su Piemonte e Lombardia. maltempo in gran parte della penisola anche il Primo maggio.Continua a leggere

Meteo in peggioramento - ponte del Primo Maggio col maltempo su quasi tutta l'Italia : Il tempo sta gradualmente volgendo al peggio e questo weekend lungo grazie al ponte del Primo Maggio porterà su quasi tutta l'Italia temporali. Dopo le prime piogge nel fine settimana,...

Meteo sino 5 Maggio : primi TEMPORALI - specie al Nord. Poi rischio MALTEMPO : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 28 APRILE AL 4 Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE Il tempo sarà via via meno stabile, con un aumento di possibilità di avere acquazzoni e locali TEMPORALI, che già ...

Previsioni Meteo - il 1° Maggio inizia una violenta ondata di maltempo : forte “Tempesta Mediterranea” in arrivo : 1/32 ...

Previsioni Meteo - torna il maltempo sull’Italia : 2 cicloni tra fine Aprile e inizio Maggio. Ma il caldo anomalo non mollerà : 1/35 ...

Meteo - cede l’anticiclone : weekend con maltempo su molte regioni e temperature in calo : Sarà un weekend caratterizzato da temporali via via più frequenti e intensi e un calo delle temperature soprattutto al Nord-Ovest, dove il termometro scenderà di 7-8 gradi. Ancora caldo al Sud, dove resiste l’alta pressione.Continua a leggere

Meteo - il maltempo rovina il ponte : 1 maggio sotto l'acqua : Brutte notizie per gli italiani che avevano in mente un viaggio o una gita fuori porta per il ponte dell'1 maggio: il maltempo tornerà a colpire l'Italia proprio tra la fine di questa settimana...

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : nel weekend arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Meteo - il caldo ha le ore contate : maltempo in arrivo : Dopo il caldo di fine aprile, il maltempo tornerà a fare 'capolino' sull'Italia. Già da giovedì 26 aprile i temporali si faranno più...

Meteo prima settimana di Maggio : FRESCO - a tratti MALTEMPO con TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 7 Maggio L'analisi è proiettata alla prima settimana di Maggio, analisi che come vedremo metterà in risalto scenari METEO decisamente ...