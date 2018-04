Meteo in peggioramento | ponte del Primo Maggio col maltempo su quasi tutta l' Italia

Meteo : weekend in prevalenza soleggiato - con peggioramento al nord. 1° maggio incerto : Dopo un lungo periodo sostanzialmente dominato dall'anticiclone e temperature dal sapore estivo, nei prossimi giorni il quadro Meteo rologico subirà le prime modifiche. Entrerà in scena una ...

Meteo 1 maggio : rovesci e temporali in arrivo/ Previsioni : tempo incerto sull'Italia - atteso peggioramento : Meteo 1 maggio: rovesci e temporali in arrivo. Come sarà il tempo in vista del prossimo ponte? Sole in alcune regioni, peggioramento in altre ma a dominare sarà l'instabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:12:00 GMT)