"Gli Usa non devono prendere alcuna misura commerciale contro l'Ue, altrimenti l'Ue sarà pronta a difendere i propri interessi nel quadro delle regole del commercio multilaterale".Lo hanno concordato in una telefonata i leader di Germania, Francia e Regno Unito. I tre hanno anche ribadito di sostenere l'accordo sul nucleare iraniano ritenendolo lo strumento più adatto per impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. Ma non escludono un nuovo accordo allargando ai missili iraniani. Trump deve decidere entro il 12 maggio.(Di domenica 29 aprile 2018)