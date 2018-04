Merkel-Macron-May | stop dazi Usa o l' Ue si difenderà

Merkel-Macron-May : «Stop ai dazi Usa o l'Europa si difenderà» : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha riferito un ...

Merkel - Macron e May : "Stop ai dazi Usa o L'Europa si difenderà" : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi.La posizione comune, ha riferito un portavoce tedesco citato dai media internazionali, è stata concordata durante una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito: "Gli Usa non devono prendere alcuna misura commerciale contro l'Ue, altrimenti l'Ue sarà ...

Alcune ragioni dietro alla rapida fine dell'idillio - almeno per ora - tra Merkel e Macron : Interessante notare che tra i firmatari vi è anche l' Irlanda , un'economia che ha ricevuto circa 80 miliardi di euro dai contribuenti europei, aiuti che hanno permesso al governo di Dublino di ...

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l'Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...

Ora Merkel e Macron copiano il bilateralismo di Trump : Macron vuole chiaramente approfittare dell'attuale congiuntura politica per presentarsi come alleato affidabile degli Stati Uniti in Europa e, di riflesso, portare avanti il proprio progetto teso a ...

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

Macron e Merkel alla corte di Trump : dai dazi all’Iran - tutti i dossier più caldi sul tavolo : I due più influenti leader dell’Unione Europea si presentano questa settimana alla corte del presidente americano. Sul tavolo i nodi più urgenti dello scacchiere internazionale: dalle guerre commerciali al futuro dell’accordo sul nucleare iraniano a rischio di disdetta americana il 12 maggio. Una data pericolosamente vicina...