Merkel-Macron-May | «Stop ai dazi Usa  altrimenti l’Europa si difenderà»

Guerra dei dazi - il monito di Merkel-Macron-May a Trump : l’Ue si difenderà : Dopo il flop delle richieste di esenzione di Francia e Germania, i leader europei fanno quadrato contro le tariffe su alluminio e acciaio che potrebbero scattare dopo il primo di maggio. Il presidente Usa all’attacco da un comizio in Michigan: l’Unione europea nata per «approfittarsi» degli Usa...

May - Merkel e Macron a Trump : "Basta dazi o l'Europa si difende" : Prosegue la guerra a distanza tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per i dazi. Dopo il flop della Merkel nell'incontro con Donald Trump, adesso la cancelliera tedesca ha chiesto una mano alla May e a Macron per mettere pressione su Washington. E così i tre leader europei in un comunicato congiunto hanno ribadito la loro opposizione ai dazi Usa su acciaio e alluminio, avvertendo gli Stati Uniti di non imporli all"Ue o quest"ultima si difenderà. ...

