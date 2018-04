Matteo Salvini | ' Pronti ad andare in piazza contro il governo M5s-Pd'

Matteo Salvini : "Non cambio programma : priorità stop alla Fornero" : "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra ...

Gigi Moncalvo : "Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi" : C'è un contratto firmato da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi davanti a un notaio che impedisce a Salvini di mollare Forza Italia. Parola del giornalista Gigi Moncalvo, che da direttore della Padania chiese il licenziamento di Salvini "perché falsificava i fogli presenza. Vale a dire che non si presentava al lavoro, ma firmava ugualmente la presenza". Il giornalista lo ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano.Moncalvo, a ...

Vittorio Feltri avverte Matteo Salvini : non fare il cameriere di Di Maio - ricordati che vogliamo sparare ai criminali : Eppure la politica se ne fotte allegramente e seguita a premiare chi commette delitti e a castigare chi li subisce. Il Parlamento non muove un dito onde ristabilire un minimo di equità, rinvia, si ...

Matteo Salvini : 'Sono settimane che qualcuno mi offre ministeri su ministeri' : ministeri. Poltrone. Cadreghe, come dicono in milanese i comici Giovanni e Giacomo per cogliere in castagna il 'terrone' Aldo in un loro famoso sketch. E' questo che vanno offrendo in giro i 5 Stelle ...

Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

M5s - soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Beppe Grillo - sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...

Matteo Salvini - la scommessa estrema : perché ha detto di voler votare entro l'estate : 'Elezioni subito, anche entro l'estate'. Matteo Salvini parla a Repubblica.it e il suo piano si piazza a metà tra una lucida strategia e un bluff pokeristico. In ogni caso, si avvicina tanto al win-...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...

Paolo Becchi : in Senato Pd e M5s non hanno i numeri. E così Matteo Salvini... : 'Ma 'ndo vai se la banana non ce l' hai' cantavano Alberto Sordi e Monica Vitti. Stessa musica dovrebbe intonare oggi Di Maio sostituendo la 'banana' con la parola 'numeri'. Infatti un eventuale ...

Matteo Salvini - la missione destinata a fare la storia : 'Vuole riagganciare i 5 stelle e...'. Capolavoro : È solo una questione di tempo prima che il dialogo tra il Movimento Cinque stelle e il Partito democratico fallisca miseramente. Ed è sulla base di questa convinzione che Matteo Salvini continua ad ...

Matteo Salvini - il retroscena : retromarcia sulla Le Pen per non fare uno sgarbo a Mattarella : Potrebbe disertare il comizio del Primo maggio con Marine Le Pen a Nizza Matteo Salvini. Al raduno del movimento dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà dove sarà presente tutta l'estrema destra ...

Pd-M5S? Gara a fagocitarsi E Matteo Salvini si frega le mani : Il governo M5s-Pd, fino a pochissimo tempo fa ritenuto un autentico ossimoro, compie qualche passo avanti sulla via della formazione. Roberto Fico ha dichiarato ottimisticamente che il suo compito ha avuto buon fine e che il dialogo si è avviato. Segui su affaritaliani.it