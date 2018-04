Matteo Renzi | Chi ha perso le elezioni non può andare al governo

Che Tempo che Fa in diretta - Matteo Renzi : "No alla fiducia al governo Di Maio" : [live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente ...

Matteo Renzi romperà il silenzio : "Mai un governo con M5S" : Matteo Renzi è pronto a rompere il silenzio. Dopo aver tenuto un profilo defilato dalle elezioni del 4 marzo scorso ad oggi, ed aver taciuto pubblicamente anche dopo le consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico, l'ex Presidente del Consiglio e figura ancora di rilievo all'interno del Partito Democratico è pronto a parlare. E lo farà stasera, partecipando alla puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio in onda a partire dalle ...

Che tempo che fa puntata 29 aprile : Matteo Renzi torna in tv da Fazio - anticipazioni : Oltre a tanti altri ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo: il pilota di MotoGP Andrea Iannone , Annalisa, Lello Arena, l'attore comico Paolo Hendel, e ancora, due volti storici di Drive in ...

Governo - Denis Verdini : 'Matteo Renzi rilanci sfidando M5s in streaming' : Sappiamo pero' che questo sarebbe accaduto quando la politica non era stata ancora devastata dai tweet e dagli hashtag', dice ancora. Correlati [ Denis Verdini ], [ Governo ], [ m5s ], [ matteo Renzi ...

Governo M5S-Pd : a Matteo Renzi i grillini hanno offerto di tutto : Solo il 3 maggio si saprà se Matteo Renzi resterà all'opposizione, disintegrando così un patto col M5S, o se invece 'muoverà' i suoi che in direzione sono la maggioranza , 128 su 209, verso l'avvio di ...

Il figlio di Matteo Renzi pronto a sbarcare in Serie A : che occasione per il giovane Francesco! : Il figlio di Matteo Renzi potrebbe presto calcare i campi di Serie A, il giovane Francesco affronterà un provino nei prossimi giorniIl figlio di Matteo Renzi potrebbe presto giocare in Serie A- E’ stato infatti offerto un provino con il Genoa al giovane Francesco, il quale, tra qualche anno, potrebbe essere protagonista nel massimo campionato italiano. Si tratta di un attaccante con buone doti tecniche e senso del gol, un classe 2001 il giovane ...

Il figlio di Matteo Renzi in prova al Genoa : No, nulla a che vedere con la politica. Francesco Renzi, primogenito dell’ex presidente del consiglio, classe 2001, è un centravanti di belle speranze, che segna gol a raffica con la maglia dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze.Già convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali, Francesco Renzi si è messo in evidenza a fine marzo, nel Torneo delle Regioni.Le sue prestazioni non sono ...

Pierferdinando Casini - la strigliata drastica a Matteo Renzi : 'Ti puoi dimettere da segretario - ma non da leader' : Mai come in questo momento nel Partito democratico c'è spazio per Pierferdinando Casini di ergersi a gigante della politica, e del buonsenso. Nel Pd la confusione regna sovrana, prossima a trasformarsi in panico e si sa quando si ha paura si rischia di prendere decisioni poco razionali. Da una parte c'è il ...

Matteo Renzi - nel Pd c'è una 16enne che vuol rovinare l'Italia : lancia l'hashtag #renzitorna : Neanche sulla scelta degli hashtag nel Partito democratico riescono a trovare una direzione comune. Il mese scorso i Renziani avevano lanciato la campagna sui social all'insegna di #senzadime , ...