Matera | scontro tra tre auto nella notte | muoiono marito e moglie | altri quattro feriti

Matera - scontro frontale tra due auto : morti quattro ragazzi tra i 28 e i 33 anni : Drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada Basentana in Basilicata, nei pressi di Pisticci: quattro persone, tra cui due fratelli, sono morte, tutte di età compresa tra i 28 e i 33 anni . Ancora da stabilire le cause dello schianto frontale .Continua a leggere

