Massimo Bugani | Renzi arrogante | se attacca sbanda

(Di domenica 29 aprile 2018) "Quando vuol far ridere, sbaglia la battuta. Quando vuol fare lo statista, pecca di arroganza. Quando vuol fare il realista, emerge un finto modesto. Quando vuol giocare in attacco,in curva. Quando vuol ribaltare la frittata, gli cadono le uova sui piedi". Lo scrive, in un post su Facebook- consigliere comunale M5S di Bologna, membro dell'associazione Rousseau e tra gli esponenti più vicini ai vertici del Movimento - commentando, senza citarlo direttamente, le parole di Matteoin tv.