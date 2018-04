MASSIMO BOLDI LASCIA LOREDANA DE NARDIS Chi è l' amico con cui è stata paparazzata la

MASSIMO BOLDI si sfoga con una foto : "Così cominciava l'avventura..." : Tra Loredana De Nardis e Massimo Boldi è finita . A rivelarlo è stato lo stesso attore in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha descritto senza usare giri di parole la fine della sua storia d'...

Chi è Loredana De Nardis - la ex compagna che ha tradito MASSIMO Boldi : Nata il 4 luglio del 1974 a Frosinone, Loredana De Nardis , la compagna di Massimo Bold i, è un'attrice italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto in occasione della trasmissione ...

“Mi ha tradito così”. MASSIMO BOLDI sconvolto. L’attore racconta come ha scoperto che la sua compagna aveva un altro. “È un amico : a momenti - mi veniva un infarto” : I panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma soprattutto nessuno vorrebbe scoprire un tradimento dalle pagine di un giornale. Eppure ai personaggi della spettacolo capita spesso, ma al di là del clamore mediatico della cosa resta indubbiamente il dolore per un evento così doloroso che alla fine, vip o non vip, è uguale per tutti. Ne sa qualcosa Massimo Boldi che venerdì scorso ha visto su Dagospia le foto della compagna Loredana De Nardis ...