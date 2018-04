Ballando con le Stelle - Mariotto riaccende le polemiche : 'Due uomini che ballano insieme in tv? Potrebbero confondere un bambino' : Ripartono le polemiche per le parole di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Lo stilista, dopo aver visto in prima serata su Rai 1 Giovanni Ciacci ballare con Raimondo Todaro, nella semifinale ...