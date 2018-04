Marco Ferri al Grande Fratello | confronto in diretta con Aida Nizar?

lanostratv

: @ter_yrre ma non penso, il massimo potrebbe essere Nina ma Marco Ferri non centra nulla qui, non penso ne valga la pena - Violenza_ : @ter_yrre ma non penso, il massimo potrebbe essere Nina ma Marco Ferri non centra nulla qui, non penso ne valga la pena - Santuz15 : RT @ter_yrre: Se entra Marco Ferri per peggiorare la situazione di Aida Per me Barbara può anche chiudere! #GF15 - setsimona : RT @ter_yrre: Se entra Marco Ferri per peggiorare la situazione di Aida Per me Barbara può anche chiudere! #GF15 -

(Di domenica 29 aprile 2018)15:si confronta domani con? Il vip che domani entrerà nella Casa delsarà, che molto probabilmente si confronterà con la sua nemica. I due hanno infatti molte questioni in sospeso nate dalla loro ultima esperienza televisiva in comune: ilVip spagnolo. In quell’occasione, stando a quanto detto daa Domenica Live, il figlio dell’ex calciatore si era talmente invaghito di lei, tanto che avrebbe fatto l’amore con un’altra concorrente davanti ai suoi occhi, soltanto per farla ingelosire. In realtà, secondo invece le parole affermate dall’ex isolano sempre nel medesimo talk, sarebbe stata proprio laa perdere la testa per lui ed in seguito al suo rifiuto si sarebbe quindi inventata tutta la storia. L’attuale concorrente del GF 15 comunque durante le ...