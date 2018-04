Manchester United-Arsenal 2-1 | Fellaini rovina la festa per Wenger GOL E HIGHLIGHTS

Diretta / Manchester United Arsenal (risultato live 1-0) streaming video e tv : gol di Pogba! : Diretta Manchester United Arsenal: info streaming video e tv. Sfida tra grandi nella 36^ giornata della Premier League: Mourinho confermerà il successo dell'andata?.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Manchester United-Arsenal 0-0 : il risultato in diretta LIVE : Manchester United-Arsenal 0-0 LIVE FORMAZIONI UFFICIALI Manchester United , 4-3-3, : De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Young; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, Sanchez. Arsenal , 4-2-3-1, : ...

Probabili Formazioni Manchester United-Arsenal - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Red Devils con l’11 titolare; Gunners con alcuni cambi. E’ il big match della 36^giornata di Premier League, nonchè l’ultima sfida in Inghilterra tra Mourinho e Wenger, quello che andrà in scena ad Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e l’Arsenal. Red Devils che vengono dall’importantissima vittoria ...

Manchester United-Arsenal - Mourinho : 'Wenger? I più grandi rivali sono i più grandi amici' : L'ultima volta di Arsene Wenger all'Old Trafford da avversario. Sì, fa strano dirlo. Anche scriverlo. Ma così sarà. Lunedì 29, nel più classico dei Monday Night, Manchester United e Arsenal si ...

Manchester United - Mourinho : 'Wenger? Potremmo essere amici' : Arsene Wenger lascerà l'Arsenal dopo 22 anni e anche Mourinho vuole dire la sua. Stavolta, però, non è una battuta o la solita frecciatina, bensì una mano tesa. Un saluto sincero ad uno storico ...

Manchester United-Arsenal : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : dove vederla IN TV E streaming Mancheste United-Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport 3 e Sky Sport Vetrina Dtt: match visibile in streaming su Sky Go ...

Finale FA Cup 2018 - Chelsea-Manchester United : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Sabato 19 maggio si disputerà la Finale della FA Cup 2018: il trofeo calcistico più antico del mondo è giunto all’atto conclusivo che come da tradizione si disputerà al Wembley Stadium di Londra. Nel tempio del calcio inglese si affronteranno il Manchester United e il Chelsea, due grandi deluse della stagione, travolte dal City in campionato e prematuramente eliminate in Champions League. Da una parte i Red Devils guidati da Mourinho, ...

FA Cup - il Manchester United è la prima finalista : Grazie alle reti di Alexis Sanchez e Ander Herrera il Manchester United ha battuto il Tottenham 2-1 a Wembley, guadagnandosi la finale di Fa Cup 2018. Eppure il match si era messo subito male per gli uomini di Josè Mourinho andati sotto uno a zero per la bellissima rete all’11’ di Dele Alli. Ma i Red Devils sono stati bravi a reagire, agguantando il pareggio al 24′ con l’ex Arsenal che concretizza al meglio un cross di ...