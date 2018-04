Madonna Bianca | esplosione in banca Colpo da decine di migliaia di euro

“Cara Madonna - ti lascio perché sei bianca” : la lettera che Tupac scrisse alla popstar va all’asta : “Cara Madonna , ti lascio perché sei bianca”. Così, con la solita penna affilata, la leggenda del rap Tupac Shakur decise di mettere la parola fine alla relazione sentimentale con un’altra leggenda della musica, Madonna . Tre pagine di inchiostro e sentimento che Tupac spedì alla Material Girl nel 1995 e che un’ex collaboratrice della cantante rubò decidendo, nel 2017, di “donare” al pubblico in attesa di metterla all’asta . Oggi per ...

