Ma come fa di cognome il royal baby?

vanityfair

: RT @FrancescaCphoto: A riprova della malafede e del voler nascondere qualcosa il signore in questione due ore dopo il fischio finale del su… - gianpy_italy : RT @FrancescaCphoto: A riprova della malafede e del voler nascondere qualcosa il signore in questione due ore dopo il fischio finale del su… - filodigitale : RT @FrancescaCphoto: A riprova della malafede e del voler nascondere qualcosa il signore in questione due ore dopo il fischio finale del su… - kdecco10 : RT @FrancescaCphoto: A riprova della malafede e del voler nascondere qualcosa il signore in questione due ore dopo il fischio finale del su… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Vi siete mai chiesti quale sia ildei componenti di una famiglia reale?vengono chiamati per esempio a scuola durante l’appello George e Charlotte d’Inghilterra? E quando si firmeranno cosa scriveranno dopo il loro nome, o meglio i loro tre nomi? Adesso che il grande enigma sul nome è stato svelato (Louis Arthur Charles, per chi non lo sapesse ancora), è possibile trovare la risposta anche a questa domanda: ildi Louis Arthur Charles qual è? LEGGI ANCHE3. George e Charlotte vanno a conoscere il fratellino Per scoprirlo è necessario fare un salto indietro nel tempo e sapere innanzitutto che cent’anni fa la famiglia reale d’Inghilterra unnon l’aveva proprio. È stato, esattamente nel 1917, re Giorgio V a decidere di cambiare la tradizione decretando che ildei reali sarebbe stato Windsor. Fino a quel momento i ...