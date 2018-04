M5S-Pd | Calenda | ' Non siamo la ruota di scorta di Di Maio'

Calenda : 'il Pd non può fare la ruota di scorta ad un governo M5S' : Per il ministro la scelta di un governo M5S-Pd sarebbe 'indignitosa' per i dem. 'Abbiamo bisogno di un governo forte per una situazione fragile' - La scelta di un governo M5S-Pd sarebbe "indignitosa" ...

SALVINI CONTRO M5S - APPELLO DI MAIO AL PD/ Renzi - “accordo impossibile” : Calenda - “governo tecnico” : Di MAIO: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e SALVINI, "noi non cambiamo i programmi"(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Calenda : serve governo istituzionale aperto a tutti partiti. Tra M5S e Pd diversità fortissima : Il ministro dello Svilippo economico invita il Pd a "non farsi spaccare dal tatticismo dei 5 Stelle". E su Renzi dice: "non ritirerà le dimissioni, ha il senso dell'onore. Ci ho litigato molto, ma è stato il migliore Presidente del Consiglio che l'Italia ha avuto"

Governo - Martina : se c'è intesa con M5S consulteremo la base Pd. Nuovo no di Calenda : Occhi puntati sulla riunione della Direzione del Pd che mercoledì 3 maggio dovrà sancire la linea dei dem e decidere se procedere verso l'intesa con i 5 stelle per formare un...

Pd - Martina : se c'è l'intesa con M5S consulteremo la base. Nuovo no di Calenda : Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto ...

Governo : Calenda - alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale”. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: “Mi sfugge la ‘minaccia’ di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ...

Governo - Toninelli a base M5S : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Calenda : distanza siderale tra Pd e M5S : 10.38 Il segretario reggente del Pd, Martina, "non fa male" ad andare a parlare con il M5S,ma "se il Pd dovesse fare un'alleanza farebbe non male, malissimo". Lo ribadisce su Radio Capital,il ministro dello Sviluppo Economico Calenda. "Parlare è l'essenza della politica per capire le posizioni,spiega ma se il Pd dovesse fare un'alleanza con il M5S io me ne vado dal Pd, perché il Pd cessa di esistere come un movimento politico, un partito che ...

Governo : Calenda - tra Pd e M5S distanza siderale : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Se il Pd facesse un alleanza con il M5S farebbe malissimo. Tra noi e il M5S c’è una distanza siderale, bisogna avere un minimo comune denominatore”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Circo Massimo, su Radio Capital, ribadendo di essere pronto a lasciare il Pd in caso di intesa con i grillini. Per Calenda serve un “esecutivo di transizione che metta le cose a ...

[Il retroscena] I gemelli diversi Calenda e Brunetta - diversi su tutto - ma uniti nel dire no agli accordi col M5S : Capogruppo nella scorsa legislatura, annunciato come possibile ministro dell'Economia in caso di un governo di centrodestra alla vigilia del voto del 4 marzo, è dal giorno delle urne in poi il più ...

Fico vedrà Pd poi M5S. Calenda : 'Se alleanza lascio i Dem' | : Martina: "Intesa non si fa in quattro e quattr'otto. Possibilità di tornare al voto non sono poche". Il ministro ministro minaccia di lasciare il partito in caso di accordo con i pentastellati . ...