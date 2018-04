L’ultima puntata forse della storia del selfie del macaco

“Una come me…”. Antonella Clerici - è un addio ‘al veleno’. Dopo le parole al miele delle settimane scorse - nelL’ultima puntata de La prova del cuoco la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe. A ‘qualcuna’ saranno fischiate le orecchie… : ”Io e l’azienda stiamo parlando. Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via”. Così qualche tempo fa parlava Antonella Clerici. parole al miele che ora sembra diventato improvvisamente appiccicoso e fastidioso. Sì perché ieri è andata in onda la ...

L’ultima puntata di Questo Nostro amore 80 in onda l’1 maggio : Vittorio e Anna finalmente insieme? : Tutto è pronto per l'ultima puntata di Questo Nostro amore 80 che continuerà ad andare in onda al martedì nonostante il nuovo scontro con il Grande Fratello e che si tratti proprio dell'1 maggio. La questione ponte e temperature favorevoli a possibili gite fuori porta, non ha fermato la Rai che ha voluto mantenere salda la messa in onda al martedì soprattutto dopo il successo della scorsa settimana con un ottimo 15% contro la prima puntata ...

Maurizio Costanzo Show : stasera L’ultima puntata. Tutti gli ospiti : Stefano De Martino Ultimo appuntamento “in anticipo” per il Maurizio Costanzo Show. L’ultima puntata stagionale del talk Show di Canale 5 andrà in onda stasera (e non giovedì 26) alle 23.20 subito dopo il post partita di Champions League. Maurizio Costanzo intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi episodi avvenuti di recente in alcune scuole. Direttamente dall‘Isola dei Famosi è in arrivo ...

Avanti un altro 2019 si farà? I dubbi di Paolo Bonolis nelL’ultima puntata su Canale5 : Paolo Bonolis: “Avanti un altro? Se la prossima stagione ci sarà questo non possiamo saperlo” Avanti un altro 2019 si farà? E’ la domanda che sorge spontanea dopo che in TV Paolo Bonolis ha sollevato tutti i dubbi del caso. Ecco quali sono state le “ultime parole famose”che il conduttore ora a Mediaset ha pronunciato sul finale […] L'articolo Avanti un altro 2019 si farà? I dubbi di Paolo Bonolis ...

Anticipazioni del finale di È arrivata la felicità 2 - L’ultima puntata di domenica 29 aprile verso un lieto fine? : Con il 23° e 24° episodio, il finale di È arrivata la felicità 2 concluderà domenica 29 aprile su Rai1 la sfortunata seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo, diretta da Francesco Vicario e prodotta Rai Fiction con Publispei. Dopo gli ascolti flop in prima serata, la serie con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria è stata spostata da Rai1 nel palinsesto domenicale, con una puntata a settimana (ciascuna composta da due ...

Telecom - L’ultima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Ascolti tv - 19 aprile 2018 : L’ultima puntata di Don Matteo 11 sfonda il muro del 30% : Don Matteo 11: Ascolti tv giovedì 19 aprile 2018 Giovedì 19 aprile 2018, in prima serata su Rai1, è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. Dati d’ascolto alla mano, ieri sera a vedere l’appuntamento finale della fortunata fiction RAI sono stati 6 milioni 777 mila telespettatori medi pari al 30,19% di share. […] L'articolo Ascolti tv, 19 aprile 2018: l’ultima puntata di Don Matteo 11 sfonda il muro del 30% ...

Don Matteo 12 ci sarà? Le anticipazioni sulL’ultima puntata in onda il 19 aprile fanno ben sperare : Don Matteo 12 ci sarà? I fan sono in trepidante attesa di scoprire come terminerà l'undicesima stagione. Gli ultimi due episodi andranno infatti in onda stasera, 19 aprile, e daranno (si spera) una degna conclusione alla storia tra Sofia e Seba, mentre Anna a quanto pare dovrà scegliere se accettare la proposta di matrimonio di Giovanni, oppure ponderare un futuro con il PM Marco Nardi. L'ultima puntata sarà anche concentrata sul piccolo Cosimo, ...

Emigratis 3 – Quinta ed ultima puntata del 19/04/2018 – L’ultima tappa del viaggio di Pio e Amedeo. : Cafoni, politicamente scorretti, tamarri e portatori insani dell’italianità nel mondo. Con queste premesse, il duo composto da Pio e Amedeo, ex-Iene e conduttori radiofonici, si appresta a vivere la terza (e ultima) edizione di Emigratis. Questa sera andrà in onda la Quinta puntata, alle ore 21:25. Un programma di viaggi alla maniera di Italia 1, in cui la coppia foggiana va alla ricerca dei VIP nelle località più […] L'articolo ...

Il Cacciatore 2 ci sarà? Le anticipazioni sulL’ultima puntata in onda stasera 18 aprile su Rai1 : Il Cacciatore 2 si farà? Questo è ciò che si chiedono gli spettatori di Rai1 che stasera 18 aprile guarderanno la sesta e ultima puntata della fiction con protagonista Francesco Montanari. Gli episodi finali inizieranno sei mesi dopo gli ultimi eventi: troviamo Saverio pronto a voltare definitivamente pagina, ma non senza prima aver chiuso i conti col passato. Nel primo episodoi, dal titolo “Freaks”, cinque mesi dopo, Saverio è cambiato. Il ...

“Vai - Bianca - ora”. La gaffe “finale” di Stefano De Martino : sfuggita a molti spettatori - la clamorosa gaffe durante L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Striscia - ovviamente - non ha perdonato : L’Isola dei Famosi 2018 è finalmente andata agli archivi, portandosi dietro tutto il suo carico di polemiche, accuse, veleni e insinuazioni varie. Un’edizione sicuramente tra le più discusse e travagliate nella storia dei reality show italiani, che ha visto trionfare Nino Formicola di fronte a Bianca e Amaurys e che ha visto andare in scena, nel corso delle settimane, una vera e propria guerra. Non tanto tra i naufraghi, che ...

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...