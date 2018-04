lui l' uomo misterioso con cui la De Nardis ha tradito Boldi?

Grande Fratello 15 - Nina Moric con un altro uomo : luigi Mario Favoloso vedrà le foto : Nina Moric ha lasciato il fidanzato Luigi Mario Favoloso, uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il modello e imprenditore napoletano verrà informato da Barbara D'Urso durante la puntata serale del GF che andrà in onda domani sera, lunedì 30 aprile 2018, in prima serata.Questo è stato il messaggio pubblicato dalla Moric su Instagram: "Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. ...

Nina Moric ha un nuovo fidanzato?/ Dopo luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... (Domenica Live) : Nina Moric ha un nuovo fidanzato? Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... Domenica Live le mostra, ma arriva una precisazione importante(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Firmino - scatenato uomo ovunque : è lui l'arma in più di Klopp : Partiamo da un confronto numerico significativo. La Roma, dopo ieri sera, è a zero in quanto a differenza reti in questa Champions League: 17 gol fatti, 17 subiti. Il Liverpool è a +29: 38 a 9. Che ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Lapo Elkann santo subito : è lui l’unico uomo dei miracoli in Italia – L’istantanea : In Italia esiste solo una persona che sa fare i miracoli: si chiama Lapo Elkann. Lo conosciamo tutti e ha un suo tratto distintivo che ci consente di adocchiarlo a miglia di distanza e di riflettere sui talenti della vita. Il settimanale Oggi comunica che è appena riuscito a distruggere la sua Ferrari da “fermo”. Danni per 30mila euro. Cose che solo agli eletti riescono. Ma la vita di Lapo è disseminata di angoli virtuosi: prima si è fatto ...

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

“Perché l’ho fatto”. Uomo-elfo - la verità. luis Padron parla della sua trasformazione sconvolgente (costata un patrimonio e non ancora ultimata) a Barbara D’Urso. Pubblico senza parole dopo la sua storia : dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto uomo elfo. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corso della trasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al ...

Chi è luis Padron - l’uomo elfo di Domenica Live : Uomo elfo Avanti un altro. Dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, a Domenica Live. arriva un altro incredibile (e a dir poco inquietante) personaggio: l’Uomo elfo. Si tratta di Luis Padron, un ragazzo 27enne di Buenos Aires ossessionato dal mondo fantasy, che si è sottoposto a numerosi e delicati interventi di chirurgia plastica per assumere le sembianze di un folletto, con tanto di orecchie a punta. Chi è Luis Padron, l’Uomo elfo Luis ...

“È lui il mio compagno”. Federica stupisce tutti e Marco entra. Presentazioni ufficiali (in tv) per la Panicucci e il nuovo fidanzato : chi è l’uomo che ha fatto capitolare la conduttrice : Federica Panicucci, conduttrice dell’amatissimo ”Mattino Cinque”, in onda quotidianamente sulla Rete ammiraglia Mediaset, si racconta in un’intervista esclusiva a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. La splendida conduttrice parlerà per la prima volta dei tanti cambiamenti avvenuti ultimamente nella sua vita e presenterà al pubblico Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato, che per la prima volta è entrato in uno ...

Spalletti : 'Discussione con l'arbitro? Volevo baciare lui e il quarto uomo' : 'Mi garbano entrambi: sia il quarto uomo che l'arbitro, ma non ci sono stati'. Con queste parole Luciano Spalletti getta acqua sul fuoco al termine del derby di Milano, terminato 0-0. L'allenatore ...

luigi De Filippo il funerale/ L’ultimo saluto : “Un uomo generoso” - il ricordo di Pippo Baudo e Somma : Luigi De Filippo è morto, L’ultimo saluto di amici e parenti: “Era un uomo generoso”, il ricordo di Pippo Baudo e Sebastiano Somma e le parole del Vescovo.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : "Fabrizio Frizzi? Io lo chiamavo 'ufficiale gentiluomo'. Non abbiate paura di essere buoni - come lui" : "Lo conosco da 35 anni e posso soltanto dirvi che voi siete giovani e avete tanti sogni e bisogno di affermarvi. Fabrizio ha cominciato a 17 anni in una radio privata, stava lì la notte ad ascoltare la musica insieme ai dj e la mattina andava a studiare. Aveva questo sogno ed è sempre stato una mosca bianca nel nostro mondo". Ospite del programma "Amici", Rita Dalla Chiesa ricorda l'ex marito. Maria De Filippi ha voluto omaggiare ...