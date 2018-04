ilgiornale

: L'Ue respinge i profughi E l'Italia li riprende (pagando altri 4 milioni) - - casalesabina : L'Ue respinge i profughi E l'Italia li riprende (pagando altri 4 milioni) - - infoitestero : L'Ue respinge i profughi E l'Italia li riprende (pagando altri 4 milioni) - AldoGips : RT @coccaclaudio: L' Ue respinge i profughi E l' Italia li riprende | pagando altri 4 milioni | -

(Di domenica 29 aprile 2018) Numeri alla mano gli sbarchi sono in diminuzione anche se, nell'ultima settimana, complice l'inizio della bella stagione, i dati del Viminale riportano quasi un migliaio di nuovi arrivi. E se questo non bastasse negli ultimi sei mesi ha incominciato a pensarci anche l'Unione Europea a rispedire, in territoriono, circa 500 stranieri per il reinsediamento. Resettlement è il termine preciso, ovvero accesso sicuro e legale per i richiedenti asilo. Un percorso che costerà alle casse dell'erario nazionale ben 3e 870 mila euro. Nuovi soldi che si andranno a sommare agli oltre 5 miliardi messi a disposizione per l'accoglienza, la cura della salute e i progetti di integrazione per i richiedenti asilo.È l'inclusione socio economica personalizzata l'ultimo pallino del dipartimento Libertà civili e immigrazione che fa capo al ministero dell'Interno e che, malgrado gli sforzi ...