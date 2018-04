LOTTARE PER UN SOGNO Su Italia 1 il film con Nia Vardalos oggi | 29 aprile 2018

Conti - l'infortunio - la nuova operazione «Finchè avrai fiato - non smettere di LOTTARE» : L'ex atalantino sui social dimostra tutta la sua grinta e lancia un messaggio a non mollare nonostante la sfortuna si sia accanita contro di lui e il suo ginocchio.

F1 Azerbaijan - Magnussen : «Bello avere una buona macchina e LOTTARE PER i punti» : BAKU - In conferenza stampa era presente anche Kevin Magnussen, un'altra bella sorpresa di questo inizio di stagione: ' Abbiamo iniziato con una buona macchina dopo un buon lavoro in inverno. Non ...

Niente ritiro - Cassano rilancia : 'non sono un ex - solo i pipponi possono dire di esserlo. Tornare? Sì - ma non per LOTTARE PER la salvezza' : Ancelotti ct? Sarebbe ottimo, ha fatto bene in tutte le parti del mondo, è un uomo perbene ed è un grandissimo allenatore, un vincente, mi farebbe piacere vedere un allenatore di livello ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Red Bull all’esame di maturità. C’è ancora un gap da colmare per LOTTARE PER il Mondiale : La Formula 1 si sposta in Azerbaijan e le attenzioni sono tutte per la Red Bull. In testa al Mondiale c’è la Ferrari, in crisi c’è la Mercedes, ma in Cina a vincere è stata la scuderia di Chris Horner, aprendo a nuovi scenari per la lotta per il titolo. Mai, nell’era del turbo, i “bibitari” avevano vinto così presto, troppo impegnati nella prima parte di stagione a lottare per mettere a punto la monoposto, poi ...

Austin - la delusione di Rossi : 'Speravo di LOTTARE PER il podio' : 'È stato un fine settimana abbastanza positivo e sono stato anche veloce. Ma sono un pò deluso, pensavo di lottare per il podio'. In poche parole, Valentino Rossi sintetizza luci e ombre della sua ...

Rossi : 'Pensavo di LOTTARE PER il podio' : 'È stato un fine settimana abbastanza positivo e sono stato anche veloce. Ma sono un po' deluso, pensavo di lottare per il podio'. In poche parole, Valentino Rossi sintetizza luci e ombre della sua ...

Rossi deluso per non aver potuto LOTTARE con Iannone : Valentino Rossi lascia il COTA con 13 punti dopo aver chiuso la terza gara della stagione al quarto posto. Bene ma non benissimo per il pilota Movistar Yamaha MotoGP che si dice deluso: avrebbe voluto un duello per il terzo posto con il ritrovato Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar). Il fine settimana americano del Dottore […] L'articolo Rossi deluso per non aver potuto lottare con Iannone sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Moto Gp - la delusione di Rossi : 'Ad Austin speravo di LOTTARE PER il podio' : 'È stato un fine settimana abbastanza positivo e sono stato anche veloce. Ma sono un pò deluso, pensavo di lottare per il podio'. In poche parole, Valentino Rossi sintetizza luci e ombre della sua ...

MotoGP Argentina - Dovizioso : 'potremmo LOTTARE PER il podio' : Il turno di qualifiche di Andrea Dovizioso nel GP argentino è stato fortemente condizionato, da un lato dal meteo , dall'altro da una Q1 particolarmente combattuta , per superare la quale ha dovuto ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Valentino Rossi dice che sono favorito per il Mondiale? Wow - siamo in 6 a LOTTARE” : Andrea Dovizioso ha risposto alle dichiarazioni che Valentino Rossi aveva rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Il Dottore aveva infatti affermato che il forlivese è il grande favorito per il Mondiale e il ducatista non si è tirato indietro durante la trasmissione “Amici sportivi e non sportivi” di Radio 105: “Bello sentire dire quella cosa da Valentino, è tanta roba e sono solo che contento. Diciamo che è vero che sono tra i ...

Superbike - Mondiale 2018 : Marco Melandri può LOTTARE PER il titolo? Battuta d’arresto in Thailandia ma… : Lo si temeva il secondo round del Mondiale 2018 di Superbike, in casa Ducati ed in parte i timori sono stati confermati. Jonathan Rea è tornato in vetta alla graduatoria con due punti di vantaggio su Marco Melandri, dominando la scena nella prima manche, sul circuito di Buriram (Thailandia), e concludendo quarto nella seconda manche. Piazzamenti che hanno permesso al nordirlandese di riconquistare la vetta, a discapito del nostro centauro, con 2 ...

Superbike Yamaha - Lowes : «Voglio LOTTARE PER il podio» : ROMA - Le due gare di Buriram potrebbero non essere solo un affare a due tra Ducati e Kawasaki. Aprilia, Honda, ma soprattutto Yamaha sono pronte a inserirsi per un posto sul podio. I due piloti del ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio LOTTARE PER il titolo - non importa contro chi» : ROMA - Marc Marquez ha ormai digerito la sconfitta patita all'ultima curva da Dovizioso. Una situazione che si è ripetuta dopo i duelli del 2017, ma il catalano non fa drammi, certo di potersi ...

Pamela Anderson : «Com’è sexy LOTTARE PER le sorti del mondo» : L’intervista è pubblicata sul numero 11 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo. Nei quindici minuti di questa conversazione, Pamela Anderson viene fotografata un centinaio di volte, da chiunque passi nella stanza affollata dove stiamo parlando. È a Milano per presentare il video della campagna primavera/estate di GCDS di cui è testimonial, una fantasia alla Tarantino nella quale l’ex bagnina di Baywatch viene massacrata a colpi di ...