Londra-Parigi-Berlino per accordo Iran

Londra e Parigi - pressing per bombardare E distrarre dai problemi di politica interna : È un gioco vecchio come il mondo mai passato di moda, come ora stanno riscoprendo anche Emmanuel Macron e Theresa May, oltre naturalmente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E la Russia del ...

Siria : Trump attacca insieme a Londra e Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump attacca la Siria insieme a Parigi e Londra : pioggia di bombe su Damasco : Trump attacca la Siria insieme a Parigi e Londra: pioggia di bombe su Damasco Attacco congiunto tra Usa, Regno Unito e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Fonti del regime di Assad affermano che contro la Siria “sono stati lanciati circa 30 missili, un terzo dei quali sono stati abbattuti”. La Russia, che […]

Trump attacca la Siria insieme a Londra e Parigi : colpiti tre obiettivi : A una settimana dagli attacchi con gas chimici di Douma, il presidente americano Donald Trump, alle 21 di New York , le 3 in Italia, , ha annunciato una serie di attacchi mirati a siti legati ai ...

Europa in ordine sparso sulla Siria. Parigi e Londra con Trump - Berlino e Roma si sfilano : Macron fa il duro, Merkel si sfila, Gentiloni la segue, May si mobilita. Le grandi manovre siriane, in attesa dell'attacco, confermano che l'Europa si muove in ordine sparso, senza una linea comune che non sia la condanna dell'uso di armi chimiche e l'esigenza di un disarmo di Damasco. Italia e Germania da una parte, Francia e Gran Bretagna dall'altra. Roma con Berlino si sfila da iniziative militari, Parigi con Londra prepara l'azione."Abbiamo ...

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump spinge per raid con Londra - Parigi e Riad : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...

Scontro Russia-Ue : Mosca convoca ambasciatori Londra-Parigi-Berlino : Gli ambasciatori a Mosca di Londra, Parigi e Berlino sono stati convocati presso il ministero degli Esteri russo. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. "Non è stata la Russia a scatenare una guerra diplomatica con l'Occidente, la Russia non ha mai dato inizio ad alcuno scambio di sanzioni", ha ricordato polemicamente il Cremlino.