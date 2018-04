Lo sfogo di Allegri dopo Inter-Juve | lo scudetto si vince con gli schemi o con i campioni?

Allegri : “sfogo Buffon? Va capito” : Torino, 14 apr. – (AdnKronos) – “Le parole di Buffon? Giudicare dall’esterno è sempre facile, nelle situazioni bisogna trovarsi. Gigi per vent’anni è stato un esempio dentro e fuori dal campo, per una volta possiamo capire le sue esternazioni. Io non lo condanno”. Massimiliano Allegri difende il portiere e capitano bianconero per il suo sfogo contro l’arbitro della sfida con il Real Madrid. ...