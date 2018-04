Liverpool | Manè | segreto è amicizia Salah

Champions - Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi travolti da Salah - Firmino e Manè : Nella semifinale di andata ad Anfield, i Reds incantano col trio d'attacco. Nel finale accorciano Dzeko e Perotti su rigore

Liverpool-Roma 3-0 : doppietta Salah - Mané LIVE VIDEO FOTO : ... Perotti Allenatore : Di Francesco Arbitro : Brych Assistenti : Borsch - Lupp Addizionali : Dankert - Fritz IV Uomo : Hacker NOTE Ammoniti : 21′ Jesus, 39′ Alexander-Arnold CRONACA PRE ...

Liverpool-Roma 3-0 La Diretta Salah raddoppia e non esulta - tris di Mané : L'urna di Nyon ha regalato agli appassionati di calcio la semifinale tra Liverpool e Roma, due compagini che in pochi si sarebbero aspettati di vedere a questo livello della competizione. Il...

ROMA SI QUALIFICA IN FINALE SE... / Champions League : arriva il tris di Mané - risultati con il Liverpool : ROMA si QUALIFICA in FINALE SE... i risultati utili con il Liverpool nella semiFINALE di Champions League. L'andata si gioca ad Anfield: fino a oggi i giallorossi hanno sempre ribaltato(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:52:00 GMT)

Mané avverte la Roma : 'Questo Liverpool può battere chiunque' : TORINO - ' Sappiamo che non sarà una partita facile ma abbiamo qualità per battere qualsiasi squadra in questa competizione. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincere. Se possiamo vincere la ...

Manè : “con la Roma non sarà facile ma Liverpool può battere tutti” : “Sappiamo che con la Roma non sarà una partita facile ma abbiamo qualità per battere qualsiasi squadra. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincerla”. E’ il pensiero dell’attaccante del Liverpool, Sadio Mané, riguardo alla doppia sfida Champions contro i giallorossi nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Sulle possibilità dei ‘reds’ di vincere la coppa, il giocatore senegalese, ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Mané - Salah e Firminho show : LIVERPOOL - 'Fresco' di qualificazione alla semifinale di Champions League , dove ad attenderlo ci sarà la Roma , il Liverpool continua l'ottimo momento in Premier League battendo 3-0 il Bournemouth ...

Liverpool-Bournemouth 3-0 - segnano Mané - Salah e Firmino : gol e highlights : Decide così di tentare la fortuna dalla distanza van Dijk, ma il difensore più pagato al mondo tira col corpo all'indietro e la palla si alza eccessivamente. Howe prova a cambiare qualcosa con l'...

PROBABILI FORMAZIONI/ Liverpool Manchester City : quote - novità live. Duello Mané vs Sané (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Liverpool Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Champions - Liverpool-Porto 0-0 : palo di Mané - Klopp ai quarti : Se in una sfida sui 180' la partita di andata finisce 5-0, quella di ritorno è sostanzialmente priva di qualunque spunto ai fini della qualificazione. Anche se parliamo di un ottavo di Champions ...

DIRETTA / Liverpool Porto (risultato live 0-0) streaming video e tv : Manè colpisce un palo : DIRETTA liverpool-Porto: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. Si riparte dal 5 a 0 dell'andata per i Reds.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:25:00 GMT)

Video/ Porto Liverpool (0-5) : highlights e gol del partita. Manè nel club delle triplette (Champions league) : Video Porto Liverpool (risultato finale 0-5): highlights e gol della partita degli ottavi di Champions League. Strepitosa tripletta di Mane: i Reds ipotecano la qualificazione. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:35:00 GMT)

