Liverpool | maglia Sean Cox in spogliatoio

Il Liverpool presenta la nuova maglia. Emre Can? Nessuna traccia : TORINO - Indizio di mercato? Forse sì, forse no. Il Liverpool ha deciso di fare a meno dell'apporto di Emre Can per presentare la divisa della prossima stagione. I testimonial sono Henderson, Karius, ...