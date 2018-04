L’irruzione nel covo Br in via Fracchia

‘Ndrangheta - il video della cattura di Giuseppe Pelle. L’irruzione della polizia nel covo e la resa del boss latitante : Il boss latitante Giuseppe Pelle, considerato capo strategico e membro dei vertici della ‘ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Pelle era nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia alle porte del paese calabrese L'articolo ‘Ndrangheta, il video della cattura di Giuseppe Pelle. L’irruzione della polizia nel covo e la resa del boss ...