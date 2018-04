L' ira di Pallotta | ' La Roma rovinata da pochi idioti'

Stasera Roma-Barcellona. Di Francesco : serve m ira colo. Pallotta : niente stadio se lavori non partono : La Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 4-1 dell'andata ai giallorossi serve "un miracolo o qualcosa diveramente impensabile", come ha detto Di Francesco

ROMA - PALLOTTA/ “Le radio romane le mando in bancarotta" - poi tira in ballo Papa Francesco : ROMA, parla PALLOTTA: “Le radio ROMAne le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)