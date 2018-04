Liga | l' Atletico Madrid batte l' Alaves e torna a +4 sul Real Madrid

Liga : un rigore di Gameiro lancia l'Atletico - Alavés ko : I Colchoneros soffrono, ma alla fine riescono a ottenere i tre punti. Errore di Torres dal dischetto

Probabili formazioni Alaves – Atletico Madrid - 35^ Giornata Liga 29-04-18 : Allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, si sfideranno Alavés e Atletico Madrid alle 16.30 di domenica 29 Aprile. I padroni di casa hanno centrato l’obiettivo salvezza, grazie al 4-0 rifilato sul campo del Las Palmas, disputando un’ottima stagione (ci sarebbero piccolissime chance anche di Europa League). La squadra di Antuna ha disputato un discreto campionato, soprattutto un buon girone di ritorno. Ora i baschi, con la ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Betis - 34^ Giornata Liga 22-04-18 : Dopo la brutta sconfitta di San Sebastian, l’Atletico Madrid vuole subito rialzare la testa nella sfida di domani sera al Wanda Metropolitano contro il sorprendente Betis. La brutta caduta per 3-0 con la Real Sociedad, del turno infrasettimanale, non solo ha chiuso virtualmente il discorso Liga (al Barcellona basteranno 3 punti per la certezza del titolo), ma ha anche aperto uno spiraglio per il secondo posto, dato che il Real ne ha ...

Liga : Atletico ko - Barca vicino a titolo : ANSA, - ROMA, 19 APR - La Real Sociedad batte 3-0 l'Atletico Madrid ed il Barcellona - con 12 punti di vantaggio sui colchoneros quando mancano cinque giornate al termine del campionato spagnolo - si ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Levante - 32^ Giornata Liga 15-4-18 : Al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid, reduce dalla partita in Europa League, ospiterà il Levante, sempre più vicino alla salvezza. I Colchoneros sono usciti sconfitti dalla trasferta di Lisbona per 1-0 ma, per effetto del risultato positivo dell’andata, sono approdati in semifinale. Gli uomini di Simeone però hanno ancora l’obiettivo di credere nella Liga, magari approfittando di un possibile crollo psicologico del ...

Liga - 31a giornata : il Barcellona vola a +11 sull'Atletico Madrid : Gli uomini di Valverde si sbarazzano 3-1 del Leganes , tripletta di Messi, e si portano a +11 sui Colchoneros, che pareggiano 1-1 il derby di Madrid con il Real. Il Siviglia di Vincenzo Montella ...

Video/ Real Madrid Atletico Madrid (1-1) : highlights e gol della partita (Liga - 31^ giornata) : Video Real Madrid Atletico Madrid (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata di Liga. Griezmann trova il pari per gli ospiti al Camp Nou.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:24:00 GMT)

Liga - Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 : Una gara che ha vissuto due fasi: la prima con protagonisti due dei migliori portieri al mondo, la seconda con i due giocatori più importanti delle due squadre, Cristiano Ronaldo e Griezmann . Il ...

Liga - Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Cristiano Ronaldo : TORINO - Botta e risposta nella ripresa e un punto per uno nel derby di Madrid , con il Barcellona sempre più vicino al titolo pronto a festeggiare tra le due 'litiganti'. Al 53' avanti il Real ...

Probabili formazioni Real Madrid – Atletico Madrid - 31^ Giornata Liga 8-4-18 : La 31^ Giornata della Liga, offre una delle sfide più affascinanti. lo scontro tra Real Madrid e Atletico Madrid, in altre parole: il derby della capitale. Il tutto andrà in scena domenica pomeriggio al Santiago Bernabeu e questa sfida potrebbe decidere le sorti dell’intero campionato. I blancos, dopo aver asfaltato la Juventus in Champions, vogliono continuare la loro rimonta per il secondo posto, occupato proprio dai cugini; una ...

Liga - dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in Tv e in streaming : La Liga, giunta alla 31esima giornata, è alle battute finali, ma se il Barcellona appare ormai sempre più vicino alla conquista del titolo, la lotta per un posto in Champions League è più viva che mai. Tra le gare che potrebbero risultare decisive c’è proprio il derby di Madrid, in programma domenica. La sfida si […] L'articolo Liga, dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - ...

Liga : il Valencia passa a Leganes. Atletico ok contro Seedorf : TORINO - Liga in campo anche nel giorno di Pasqua, per i numerosi posticipi della 30/a giornata dopo gli impegni di ieri di Real Madrid, Siviglia e Barcellona, tutte ancora in corsa in Champions ...