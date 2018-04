Liga | il Real con le riserve vince 2-1

Video Gol Real Madrid-Leganes 2-1 : Highlights e Tabellino La Liga - 35^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Leganes 2-1, Cronaca e Highlights, Bale (RM), Mayoral (RM), Brasanac (L), La Liga 35^ Giornata, 28 Aprile 2018. Il Real Madrid, dopo lo stop per 1-1 con l’Athletic Bilbao, piega il Leganes nel match della trentacinquesima Giornata de La Liga e si avvicina minacciosamente ai rivali dell’Atletico Madrid. Zinedine Zidane decide di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo e di schierare molte seconde linee, ...

Liga - ok il Real Madrid "B" : steso il Leganes : Zidane lascia a riposo tutti i big ma riesce a vendicare l'eliminazione in Coppa del Re: al Bernabeu decidono Bale e Mayoral

Probabili Formazioni Villarreal-Celta Vigo Liga - 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Villarreal-Celta Vigo, 35^giornata Liga 2017/2018. Calleja conferma il nuovo 4-2-3-1, Celta Vigo ancora senza Aspas. Dopo il riposo di domenica scorsa a causa dell’impegno del Barcellona nella finale di Copa Del Rey, il Villareal torna a giocare in campionato e lo fa contro una squadra che deve tentare il tutto per tutto se vuole ancora avere una chance di tornare a giocare in Europa il prossimo anno: se, ...

Probabili formazioni Real Madrid – Leganes - 35^ Giornata Liga 28-04-18 : Dopo la trionfante trasferta dell’Allianz Arena, il Real Madrid si rituffa nella Liga e alla caccia del secondo posto; le merengues ospiteranno sabato pomeriggio il Leganes, praticamente quasi salvo, nel derby (minore) della capitale spagnola. I blancos vengono dalla vittoria contro il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League per 2-1, grazie alle reti di Marcelo e Asensio, che hanno ribaltato l’iniziale ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

Probabili formazioni Real Madrid – Athletic Bilbao - 33^ Giornata Liga 18-4-18 : Al Santiago Bernabeu, il Real Madrid vuole continuare a sperare nel secondo posto, ospitando un Athletic Bilbao, autore di una stagione deludente in campionato. I blancos hanno vinto, con qualche sofferenza di troppo, a Malaga per 2-1, sul campo dell’ultima in classifica. Gli uomini di Zidane torneranno nel proprio stadio, esattamente 7 giorni dopo l’incredibile partita contro la Juve di Allegri, dove ha passato il turno ...

“L’hanno obbLigata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualche ora - è venuta fuori la verità : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

“L’hanno obbLigata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualche ora - è venuta fuori la verità. Cosa le hanno fatto : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

BundesLiga - 30a giornata : il Bayern si prepara per il Real Madrid : Gli uomini di Heynckes, con lo scudetto già in tasca, asfaltano 5-1 il Borussia Monchengladbach e lanciano un messaggio ai Blancos in vista della semifinale di Champions. Lo Schalke 04 fa suo il derby ...

Probabili Formazioni Villareal-Leganés Liga - 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Villareal-Leganes, 33^ giornata Liga 2017-2018, ore 21.30. Calleja senza terzino sinistro, Leganés senza pensieri. È arrivato il turno più odiato dai fantacalcisti e anche dagli addetti ai lavori che devono redigere le possibili Formazioni: l’infrasettimanale, nel quale le squadre vengono spesso rivoluzionate per il turnover. Il Villareal viene da un buon pareggio al Sanchez Pizjuan con il Sevilla, anche se ...

Liga - Siviglia-Villarreal 2-2 : Bacca gol - ma Montella confeziona la rimonta in 10 : ROMA - Al Sanchez Pizjuan va in scena una delle partita più spettacolari della stagione. In quello che era una sorta di spareggio per l'Europa League, il Siviglia si trova sull'orlo del burrone contro ...

Liga - Siviglia-Villarreal 2-2 - Bacca-gol - Montella rimedia : Vincenzo Montella va sotto di due gol, gliene segna uno persino Carlos Bacca, sì proprio lui, quel Bacca non certo tra i migliori amici durante l'esperienza al Milan.Rimane con un uomo in meno e se ...

Probabili formazioni Malaga – Real Madrid - 32^ Giornata Liga 15-4-18 : Dopo una settimana particolare, torna in campo il Real Madrid, che sarà di scena alla Rosaleda contro il Malaga. I blancos vengono dal pareggio nel derby contro l’Atletico, che l’ha fatto scendere addirittura al quarto posto (dietro al Valencia), e dall’incredibile partita di mercoledì contro la Juve in Champions, dove ha subito una lezione di calcio, ma che è riuscito lo stesso ad approdare in semifinale grazie al ...