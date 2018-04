“L’ha sgozzata e poi…” Roma | tragedia indescrivibile Le urla nella casa | poi l’arrivo

caffeinamagazine

(Di domenica 29 aprile 2018), unafolle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l’uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l’ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha tentato di sgozzarla, quindi e poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dell’appartamento al terzo piano. L’uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinicono di Tor Vergata. I due non hanno figli ed erano soli in. Il 42enne, dopo aver inferto alcuni colpi, forse pensando di aver ucciso la donna, si è diretto verso il balcone e, senza esitare, si è lanciato nel ...