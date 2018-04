Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Azerbaijan

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ci sono andato vicino - ma la Ferrari ha una vettura davvero eccezionale quest’anno” : Dopo la pole position in Australia torna in prima fila Lewis Hamilton che si deve, però, accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan che si correrà domani sul tracciato cittadino di Baku. Il campione del mondo in carica si è fermato a 179 millesimi dal suo rivale numero uno, Sebastian Vettel che è stato in grado di centrare la terza partenza davanti a tutti consecutiva. Tutto sommato, comunque, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Siamo ancora in un processo di apprendimento. Sono tornato rinvigorito” : Lewis Hamilton ha commentato l’imminente weekend del GP d’Azerbaijan, al quale senza ancora alcuna vittoria in stagione. “Sono trascorse soltanto tre gare. e gare. Ci sarebbe piaciuto vincere ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : i segnali di inquietudine di Lewis Hamilton. Quando la macchina non risponde come vorrebbe - mostra delle crepe : “Il mio obiettivo rimane il solito che è quello di vincere il Mondiale ma settimana scorsa non siamo stati i più veloci. Se la stagione continua così sarà molto difficile vincere: se c’è un’opportunità dobbiamo coglierla. Sono consapevole che le performance sono lontane dalle attese, dobbiamo migliorare perché i risultati delle prime tre gare non sono stati all’altezza, siamo la seconda o addirittura la terza squadra in questo momento, ma ...

Formula 1 2018 - Lewis Hamilton in camicia a fiori e bandana al Coachella Festival : E' un abbigliamento sobrio, quello scelto dal campione del mondo uscente, che nei video postati sul proprio account Instagram appare in camicia a fiori e bandana. Come vestirsi per il passaggio in ...

F1 - Lewis Hamilton in crisi : “Se continuo così è difficile vincere. Siamo la seconda o terza squadra” : Lewis Hamilton non sta attraversando un momento positivo, il Campione del Mondo è reduce da tre gare sottotono rispetto ai suoi standard ed è costretto a inseguire nel Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo si sta avvicinando al GP dell’Azerbaijan, nel weekend si gareggerà a Baku dove lo scorso anno subì la nota ruotata da Sebastian Vettel. Il britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni a motorsport.com: “Il mio obiettivo ...

F1 - Mercedes in difficoltà e Lewis Hamilton in crisi : tre gare senza vittorie - mai così male nell’era turbo. Invertiranno la rotta? : Mai così male nell’era del motore ibrido. La Mercedes ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: tre gare senza vittorie (mai successo), appena 85 punti raccolti (111, 119, 114, 99 nel quadriennio passato) e difficoltà evidenti in tutte le circostanze. In Australia si sono fatti beffare dalla strategia della Ferrari, in Bahrain sono andati in difficoltà accendendosi soltanto con un buon utilizzo delle mescole, in Cina (storico ...

F1 - Lewis Hamilton : “Weekend disastroso - non tengo il passo di nessuno. Che fortuna il contatto Vettel-Verstappen” : “Un weekend totalmente disastroso per me“. Parole di Lewis Hamilton al termine del GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale di Formula Uno. Come riporta Marca, infatti, il britannico è molto deluso con sé stesso per il pessimo risultato ottenuto a Shanghai e per aver mancato la vittoria per la terza volta consecutiva: “Non sono riuscito a tenere il passo di nessuno sebbene io abbia dato tutto. Devo migliorarmi o altrimenti ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “Un weekend da dimenticare - devo ringraziare Verstappen…” : Lewis Hamilton sorride amaro al termine del Gran Premio della Cina. Il pilota inglese sa perfettamente di avere iniziato il Mondiale 2018 non nel modo che sperava, con tre gare e nessuna vittoria. Anzi, oggi, non è nemmeno salito sul podio, con un quarto posto arrivato più per demeriti altrui che per bravura del quattro volte campione del mondo. Una corsa che il pilota di Stevenage dovrà dimenticare in fretta. “Oggi non ho mai avuto il ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel sempre sempre in vetta - Lewis Hamilton si avvicina : L’ottavo posto del GP della Cina costa punti importanti a Sebastian Vettel (Ferrari). Il teutonico della Ferrari, speronato da Max Verstappen (Red Bull), è marcato stretto da Lewis Hamilton e la lotta per l’iride si fa sempre più incerta. Classifica Mondiale piloti 2018 DOPO IL GP DELLA CINA 2018 1.Sebastian Vettel (Ferrari) 54 punti 2.Lewis Hamilton (Mercedes) 45 punti 3.Valtteri Bottas (Mercedes) 37 ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “Oggi la Ferrari aveva più potenza - ma domani sarà diverso” : Qualifica deludente per Lewis Hamilton, che domani inizierà il GP della Cina dalla quarta posizione. Il pilota britannico ha chiuso per il secondo weekend consecutivo il sabato alle spalle del suo compagno di squadra. “Ieri siamo andati bene, oggi faceva più fresco”, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1. “Oggi le Ferrari avevano una potenza maggiore. Proprio come nelle ultime gare, soprattutto nelle ...

Lewis Hamilton scalda i motori : dopo Gigi - sarà lui il nuovo designer per Tommy Hilfiger : Se vi stavate chiedendo come mai Tommy Hilfiger premesse così tanto il piede sull’acceleratore del trend ispirato ai circuiti e allo stile della Formula 1, il mistero è svelato. Non si tratta solo della celebrazione di una delle sue più grandi passioni, ovvero le automobili. E nemmeno solo un omaggio all’ultima (strategica) partnership siglata come Official Apparel Partner della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport, vincitrice di quattro ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : 'La macchina va bene - domenica sarà fondamentale non sbagliare le gomme' : Giornata positiva per Lewis Hamilton , in grado di segnare i migliori tempi di entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, disputate nella mattinata italiana. il numero 44 ha concluso la FP1 con oltre tre decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Raikkonen, mentre nella FP2 il gap con il finlandese parlava di ...