L’età non conta | il fascino sì I 60 anni di Michelle Pfeiffer

(Di domenica 29 aprile 2018), nata a Santa Ana il 29 aprile 1958, in California, non ha mai avuto paura di dire «no». Nella sua carriera ne ha detti parecchi, anche a film che si sarebbero rivelati grandi successi. Non volle essere Thelma in Thelma & Louise di Ridley Scott (il ruolo andò a Geena Davis), rinunciò ad accavallare le gambe in Basic Instinct di Paul Verhoeven (ci pensò Sharon Stone), non fu la Pretty Woman di Garry Marshall (per la fortuna di una giovane Julia Roberts). E quando divenne famosa per altri ruoli, non ci pensò due volte a mettere, più volte, in stand-by la carriera. «Dovevo solo far incastrare i miei programmi con quelli dei ragazzi» e «ho sempre pensato che la gente un giorno si sarebbe accorta che non ho molto talento, e che è stata tutta solo una grande farsa», avrebbe detto dopo. Un mix di carisma,e schiettezza. La mamma era casalinga, il padre riparava ...