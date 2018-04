L' esperto sulla previsione dell' autrice norvegese sulla disgregazione della Russia

Salute - l’esperto : la postura da smartphone “pesa” sulla schiena dei giovani : Collo piegato, petto incassato, occhi fissi allo schermo e mani che volano sulla tastiera anche per delle ore. La ‘postura da smartphone‘ pesa sulla schiena dei giovanissimi. E questo soprattutto per via del tempo passato in questa posizione innaturale. Risultato? Aumenta il rischio di mal di schiena. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Sebastiano Cudoni, presidente nazionale dell’Otodi (Ortopedici e traumatologi ...