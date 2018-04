Lega Pro Sambenedettese | via Capuano | ufficiale l' esonero

M5S - parla il tesoriere Sergio Battelli : 'Nostro programma ha più affinità con Lega' : Luigi Battelli dopo Paola Nugnes. Si levano ogni giorni dal Movimento 5 Stelle le voci dei deputati e dei dirigenti grillini che vedono come fumo negli occhi un accordo col partito democratico. Giusto ...

Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Diritti tv - la Lega convoca un’assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro : I 20 club sono stati convocati in assemblea dopo la mossa di Mediapro sulla fideiussione per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, la Lega convoca un’assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

III Municipio : Lega propone candidatura ex commissario Bova : Roma- E’ stato negli ultimi sette anni commissario di Polizia a Fidene-Serpentara. Unico commissariato dell’intero territorio di Montesacro, in pensione dall’1 marzo. Si tratta di Francesco Maria Bova. E’ il nome avanzato dalla Lega per la candidatura della coalizione di centrodestra alla presidenza del III Municipio alle prossime elezioni. È quanto si apprende da fonti del coordinamento municipale della Lega. Bova, la ...

Drusilla Foer/ Chi è? Quali i suoi progetti dopo lo show ELeganzissima? (Matrix Chiambretti) : Drusilla Foer, Quali sono i suoi progetti dopo lo show Eleganzissima? Stasera tonra in televisione ai microfoni di Canale 5 dove sarà ospite. (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Probabili formazioni Real Madrid – Leganes - 35^ Giornata Liga 28-04-18 : Dopo la trionfante trasferta dell’Allianz Arena, il Real Madrid si rituffa nella Liga e alla caccia del secondo posto; le merengues ospiteranno sabato pomeriggio il Leganes, praticamente quasi salvo, nel derby (minore) della capitale spagnola. I blancos vengono dalla vittoria contro il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League per 2-1, grazie alle reti di Marcelo e Asensio, che hanno ribaltato l’iniziale ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Mediapro avvisa la Lega : «Niente fidejussione se Sky blocca i diritti» : Il gruppo spagnolo condanna l'atteggiamento di Sky e apre ad un'immediata fornitura delle garanzie qualora si volesse puntare sul Canale della Lega. L'articolo Mediapro avvisa la Lega: «Niente fidejussione se Sky blocca i diritti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Mediapro avvisa la Lega : "Sky blocca i diritti tv - così nessuna fidejussione" : A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del ...