Lecce Paganese Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Lecce - Paganese - è caos : domenica qualche pagante resta fuori? : La situazione diventa delicata e di difficile gestione. Come è risaputo, domenica per Lecce- Paganese ci sarà il pienone al Via del mare e ci sarà gente che arriverà da ogni parte d'Italia e non solo: da Verona, da Roma, da Bolzano e addirittura dal Belgio e dalla Finlandia, i tifosi salentini saranno tantissimi e sono tutti pronti a sostenere il Lecce. Per la sfida si sono registrati due sold out al Via del mare. Il primo, martedì, dopo una ...

Lecce - Paganese : arriva una sorpresa sugli spalti : Lecce - Paganese è la gara più attesa del prossimo turno di Serie C. Dopo il primo sold out, si è registrato anche il secondo. I biglietti in più messi a disposizione dopo l'approvazione della richiesta di aumento della capienza del Via del mare sono stati polverizzati in un'ora e mezza e si prevedono 23.000 spettatori. A proposito, c'è da sottolineare che tra paganti ed abbonati si arriverà a 18.200 e tutti gli altri posti saranno divisi tra ...

Lecce- Paganese - è ufficiale : ecco la risposta sull'aumento di capienza : La gara tra Lecce e Paganese è destinata a rimanere nella storia di questa stagione di Serie C: si avranno oltre 20 mila spettatori al Via del mare. Il sold out fatto registrare nei giorni scorsi al "Via del mare", ha spinto la società a richiedere l'aumento della capienza dello stadio leccese e sono state ore di attesa prima della risposta che è arrivata pochi minuti fa, nella tarda mattinata. Lecce- Paganese, tantissima attesa in città La ...

Lecce - è countdown per la Serie B : tifosi in delirio - tutto pronto per la Paganese : E’ partito il countdown per la festa del Lecce e per il ritorno nel campionato di Serie B. Erano passate solo poche giornate del campionato di Serie C e su CalcioWeb avevamo parlato del Lecce come corazzata per la promozione diretta, situazione ribadita anche dopo il periodo di appannamento e con Catania e Trapani vicinissime in classifica. Adesso i punti di vantaggio del Lecce su Trapani e Catania sono 4, a due giornate dalla fine la ...

