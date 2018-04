Lecce | nel cuore della città si celebra la 14esima Giornata del Naso Rosso

Bullismo a scuola nel Leccese - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat WhatsApp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....

Bullismo a scuola nel Leccese - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat Watsapp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....

Bel risultato - Lecce e Catania nella top ten del calcio italiano : ecco perchè Video : #Lecce e Catania in Serie C continuano a dare spettacolo durante questa stagione calcistica [Video], grazie ai risultati che stanno creando un testa a testa affascinante in ottica promozione e, in alcuni momenti del campionato, anche grazie al gioco spettacolare che hanno offerto. Adesso si entra nel rush finale del campionato che promette gia' tante emozioni, a partire da lunedì prossimo quando al Massimino si giochera' Catania- Trapani, una ...

Bel risultato - Lecce e Catania nella top ten del calcio italiano : ecco perchè : Lecce e Catania in Serie C continuano a dare spettacolo durante questa stagione calcistica, grazie ai risultati che stanno creando un testa a testa affascinante in ottica promozione e, in alcuni momenti del campionato, anche grazie al gioco spettacolare che hanno offerto. Adesso si entra nel rush finale del campionato che promette già tante emozioni, a partire da lunedì prossimo quando al Massimino si giocherà Catania- Trapani, una gara per ...

Lecce - il biglietto per la Serie B nelle mani del Trapani : tutte le ipotesi Video : Chi l'avrebbe mai detto: il #Lecce, per la promozione diretta, dovra' tifare Trapani. Strano a dirsi, ma è verissimo: lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, al Massimino di #Catania si giochera' una gara che può valere una fetta importante del discorso promozione. Da una parte, i padroni di casa che hanno bisogno di vincere tutti i match che restano da qui alla fine della stagione per sperare in un passo falso del Lecce. Dall'altra parte, il Trapani ...

Altre demolizioni abusive nelle marine di Lecce : Non ci fermeremo qui, andremo avanti, abbiamo il dovere di combattere quegli abusi che si sono generati anche grazie al disinteressamento di quella politica, irresponsabile, che, voltandosi dall'...

No Tap - gli scontri nella notte a Melendugno. Oggi proteste davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Lecce - genitori distratti per un selfie : bimbo nel passeggino finisce in mare : Lo splendido lungomare di Porto Cesareo, l’Isola dei Conigli sullo sfondo e qualche secondo di troppo per scegliere l’inquadratura perfetta. La distrazione da selfie di una giovane coppia pugliese poteva trasformarsi in tragedia. Impegnati a fissare quel momento in una foto, i due hanno perso di vista il passeggino con il loro bambino che, lasciato senza freno e spinto dal vento, ha iniziato a camminare ed è caduto nelle acque del ...

Lecce : i genitori si scattano un selfie - intanto il figlio nel passeggino finisce in mare : Il piccolo è stato tratto in salvo da un passante e fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza.Continua a leggere

Xylella - Coldiretti Lecce : “Finalmente via libera all’impianto degli ulivi nella zona infetta del salento” : ‘‘Finalmente, dopo una lunga e incomprensibile odissea, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per il contrasto a Xylella fastidiosa che autorizza l’impianto di ulivi nella zona infetta. Adesso la Regione proceda celermente con le indicazioni operative circa le varietà ammesse”. Lo annuncia Coldiretti Lecce che tira un sospiro di sollievo ed incalza la Regione Puglia affinchè completi ...

Prima Lecce nell'occhio del ciclone : 'Risposte concrete ai cittadini' : Lecce - Al centro del dibattito odierno del consiglio comunale il gruppo di Prima Lecce che, con i suo tre componenti, ha garantito al sindaco Carlo Salvemini una nuova maggioranza dopo la sentenza ...

Lecce - studente morì nel cortile del liceo : preside e professore indagati per omicidio colposo : Andrea De Gabriele, 17 anni, cadde nel vuoto durante l'ora di educazione fisica, mentre camminava su un lucernario per recuperare un giubbotto. Per la Procura...

TERREMOTO PUGLIA - SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE/ Ingv - sisma avvertito da Bari a Lecce : allarme diffuso : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE: un sisma molto forte ha avuto origine in mare allertando l'intera regione. Paura da Bari a Lecce fino a Brindisi: (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Terremoto - forte scossa in Puglia nella notte - magnitudo 3 - 9 : paura a Ostuni - Brindisi - Bari e Lecce : Una violenta scossa di Terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in tutta la Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte, in paricolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud...