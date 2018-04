Le Iene | Roberto Fico ha una colf in nero a Napoli Lui prima nega e poi

huffingtonpost

(Di domenica 29 aprile 2018) Altro che auto blu e scorta. Il problema disi chiama Imma, è una collaboratrice domestica, una, un'amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera.finisce al centro delle polemiche per un servizio delle(andrà in onda stasera) che racconta di 500 euro "in" a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o meno, che aiutavae la partner in casa e che da qualche settimana non si vede più. Gli inviati dellelo hanno seguito e registrato i suoi spostamenti. Scrive La Stampa: È il 25 aprile,appare tranquillo, sorridente, finché le domande, una dopo l'altra, cominciano a picconare la sua ricostruzione e a svelare le contraddizioni. Nella casa del presidente della Camera a Roma lavora unacon regolare contratto. ...