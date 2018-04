Le collector's edition di film che non sapevate di volere - articolo : Chi vi scrive ha un'intera libreria di Blu-ray che con il tempo hanno sostituito i DVD, fatta eccezione per quelle versioni ormai rare e introvabili di film che inspiegabilmente non hanno ancora trovato spazio nel mondo dell'alta definizione. Esiste ancora il cinema, Sky, Netflix e un'altra miriade di servizi streaming dedicati al piccolo e grande schermo. Eppure c'è sempre qualcosa che ci spinge ad aggiungere qualche pezzo alla nostra ...

Wolfenstein 2 : The New Colossus - collector's Edition in offerta su Amazon : Si torna a puntare i riflettori sull'apprezzato Wolfenstein 2: The New Colossus, dopo l'annuncio della data di uscita della versione Switch, con un'interessante promozione comparsa su Amazon.Infatti, se siete tra coloro che desiderano la Collector's Edition dello sparatutto di Bethesda e Machine Games, vi segnaliamo che ora potrete farla vostra per 70,98 Euro, con uno sconto del 29% sul prezzo base.Che ne pensate di questa promozione?Read ...

God of War : Cory Barlog apre la collector's edition in compagnia del doppiatore di kratos : Il director di God of War spacchetta la collector's edition di God of War, riporta VG247.L'apertura dell'edizione da collezione del gioco avviene in compagnia della voce di kratos, stiamo parlando di Chris Judge, possiamo vedere il tutto in un interessante video spuntato in rete e che vi segnaliamo qui di seguito.L'umboxing della costosa edizione limitata è stato effettuato mostrandone il contenuto al pubblico, per cui possiamo avere un assaggio ...

Insomniac rivela la collector's Edition e i bonus preorder di Spider-Man per PS4 : A margine dell'annuncio sulla data di uscita di Spider-Man, Insomniac Games ha voluto rivelare una mole di nuove informazioni sul gioco, comprese quelle che riguardano la Collector's Edition a tiratura limitata e i contenuti esclusivi bonus del preorder.La Collector's, che al momento è stata inserita a listino col prezzo di 149,99 dollari, include tanti contenuti fisici quanto quelli digitali: acquistandola avremo accesso al pack "The City That ...

Spider-Man : Digital Deluxe - collector’s Edition e Data di uscita : Insomniac Games ha ufficialmente annunciato che Spider-Man sarà disponibile in esclusiva PS4 a partire dal 7 Settembre, svelando anche le Digital Deluxe e Collector’s Edition. Scopriamo insieme quali sono i contenuti. Spider-Man arriva in duplice versione James Stevenson, community lead dello studio afferma: E’ stata un’esperienza incredibile, trascorrere gli ultimi anni lavorando al gioco. E’ stato ...

Microsoft annuncia la collector’s Edition per State of Decay 2 : Undead Labs, con la collaborazione di Microsoft, annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato, in concomitanza con l’edizione base, della Collector’s Edition di State of Decay 2, scopriamo insieme cosa offre e a che prezzo. State of Decay 2: La Collector’s Edition L’edizione da collezione segnalata da Xbox Wire, include: Una maschera da zombie realizzata in latex Una chiavetta USB a forma di dito Una toppa con ...