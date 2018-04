Lazio sprecona | poi Milinkovic mata el Toro

romadailynews

(Di domenica 29 aprile 2018), poiel– Non gliene andava bene una, oggi alla, presentatasi in campo un po’ stanca, ma con la voglia di portarsi a casa i tre punti, a qualsiasi costo. E il costo è pesante: Immobile e Radu infortunati, sostituiti da Caicedo e Caceres. Ma i tre punti da Torino si trasferiscono a Roma, a consolare l’infermeria di Formello impegnata a rimettere insieme i cocci degli infortunati. Che gli dèi non erano per niente favorevoli ai biancocelesti s’è visto subito. La pressione dellasi spegne davanti a Sirigu, il guaio però arriva al 13’ del primo tempo: Immobile accusa un problema muscolare dopo uno scatto per raggiungere un lancio lungo. Ciro si tocca dietro la coscia, brutto sintomo e gli tocca uscire. Ne avrà, secondo le prime valutazioni, per una quindicina di giorni. Peccato, in quei pochi minuti aveva generato un evidente scompiglio ...