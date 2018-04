L’avvocato di Aldrovandi | «Vedo Federico negli occhi di sua madre»

vanityfair

(Di domenica 29 aprile 2018) Fabio Anselmo non ha cravatta al collo, ma una giacca da motociclista. È statodisenza averlo mai conosciuto. Il ragazzo 18enne di Ferrara era morto da poche ore quando i suoi genitori sono arrivati a presentare ad Anselmo il caso che sarebbe diventato di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine e che sembrava malasanità. «Sua, Patrizia Moretti, mi disse: “Tu per me sei la voce di mio figlio”. All’inizio non pensai che potessero essere stati i poliziotti». Invece la sentenza, definitiva, ha detto che sono stati quattro agenti.Anselmo racconta tutta la vicenda, intrecciandola con la sua personale di malasanità al momento del parto della ex moglie, nel libro, pubblicato da Fandango. Dopo il casosi è specializzato in casi di abuso delle forze dell’ordine. Ora è il legale della famiglia Cucchi nel processo ...