La squadra di NCIS 15 su Rai2 indaga sul caso di una doppia vita | trame episodi del 29

(Di domenica 29 aprile 2018) Anche oggi, domenica 29 aprile, è tempo di un nuovo appuntamento con15 su: la serie crime targata CBS sarà in onda sul secondo canale con un nuovoo, in prima visione assoluta per l'Italia.La serie, ormai giunta alla sua quindicesima stagione, è stata di recente rinnovata dall'emittente americana che la produce per una sedicesima stagione. I nuoviperderanno però un importante membro della: Abby Sciuto, interpretata da Pauley Perrette, uscirà di scena al termine della stagione attualmente in onda.Questa settimana sarà trasmesso il dodicesimoo di15, intitolato "" ("Dark Secrets" in lingua originale). La morte di una Luogotenente di Marina, apparentemente un suicidio, porta Gibbs e laad avviare un'indagine sulla suaapparentemente perfetta: cosa può aver scatenato questo terribile gesto?Ecco la trama ...