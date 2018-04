La Sampdoria vince 4-1 e inguaia il Cagliari

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Sampdoria -Genoa 0-0 - nel derby vince... la noia : Genova - derby della Lanterna numero 116 di scarso pathos, quello giocato sabato sera al Ferraris di Genova . Termina con un pareggio a reti inviolate, 'comodo' per la squadra di Ballardini in chiave ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori , capitano della Fiorentina . La Fiorentina batte l’ Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori . A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo potevamo vincere» : VERONA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo , potevamo chiuderla con due o tre gol di differenza. Nella ripresa invece la partita si è fatta sporca e non siamo più riusciti a palleggiare. Non abbiamo ...

Fiorentina - Sportiello : 'La Sampdoria è vicina : bisogna vincere per l'Europa' : Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha parlato così a Premium Sport prima della sfida col Torino: 'Siamo vicini all'Europa, siamo a sei punti di distanza dalla Samp. C'è un campionato ancora da vivere. La trasferta di oggi sarà molto importante, ci servono punti'...

Inter - è la prima vittoria convincente della stagione : Icardi show - Sampdoria mai in campo - allarme per Giampaolo [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...