La Roma fa le prove per il Liverpool | 4-1 al Chievo

Roma-Chievo 4-1 - prove di rimonta per la Champions : ROMA - La Roma mette da parte il Liverpool e fa un passo fondamentale verso la prossima Champions League. Nell'anticipo della 35 giornata di Serie A i giallorossi giocano un'ottima gara e superano 4-1 ...

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Roma, autista di bus rimprovera tre ragazzi: picchiato, 25 giorni di prognosi L’uomo ha “osato” rimproverare i passeggeri perché davano fastidio ed è stato trascinato fuori dal mezzo e preso a calci: ha riportato una frattura del setto nasale, e diversi traumi. E’ caccia al branco Continua a leggere

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Sulla vicenda sono in corso le indagini del commissariato Trevi ed è caccia al branco. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere sia dentro l'autobus che quelle in strada: potrebbero aver ...

Formula E - al via l’inizio a Roma : oggi le prove libere - i bolidi sfrecciano all’Eur : Tutto pronto a Roma per il Primo Gran Premio di Formula E, che rappresentano la mobilità del futuro. Si sono tenute, nel cuore dell’Eur, le prove libere. Le monoposto elettriche hanno corso sulla pista Romana per la prima volta, per prepararsi alla sfida che questo pomeriggio partirà intorno alle 16. I primi spettatori sono già dentro l’area. Nella zona di Roma interessata dal Gran Premio sono in vigore blocchi stradali con ...

Bologna - prove di intesa Palacio-Destro in vista della Roma : Prime prove a Casteldebole, l'argentino e il numero dieci provati assieme, ma fino a domani la squadra sarà incompleta

Iorio - Ruta e Romano : prove tecniche di grande coalizione - trattative in corso : Rimescolamenti di carte tra le varie fazioni di scontenti in vista delle Regionali. Si cercano numeri e di nomi credibili per fare sintesi. L'ex governatore e il leader di Coscienza Civica sempre più ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Lorenzo Baldassarri davanti a tutti! Alle sue spalle Miguel Oliveira e un ottimo Romano Fenati : C’è Lorenzo Baldassarri davanti a tutti nella FP1 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota del team Pons ha stampato il miglior tempo proprio sul finale, nell’ultimo giro utile dopo la bandiera a scacchi, in 2’01″601. Un crono buono ma da prendere con le molle, perché la sessione non è molto indicativa dei valori in pista, svolgendosi in condizioni e in orario differenti da quello della gara. Ma è certamente positivo iniziare ...

Centrodestra - prove di unità con la chiusura comune a Roma. Ma ci si mette Casapound : 'Salvini premier' : 'Nulla è stato ancora deciso' fanno sapere da Forza Italia in attesa di un via libera di Silvio Berlusconi. Ma la coalizione intanto è alle prese con l'endorsement della formazione di estrema destra a ...