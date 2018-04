La ricetta del risotto agli asparagi

Le farine alternative : proprietà della farina di riso e ricetta della preparazione del pane : La farina di frumento di tipo 00 rappresenta la tipologia di farina maggiormente utilizzata per la preparazione di prodotti da forno sia dolci che salati, del pane o della pasta fresca. Si tratta però di un prodotto povero dal punto di vista alimentare, meno ricco di elementi nutritivi in quanto risulta privo dei nutrienti contenuti sia nella crusca che nel germe di grano, costituiti in particolare da sali minerali e vitamine del gruppo B. Tra ...

Perde 70 chili con la dieta della dopamina. Chef stellato presenta il suo "ricettario della felicità" : Tom Kerridge è inglese, fa lo Chef e guida il pub stellato The Hand and Flowers, ma negli ultimi giorni sta facendo notizia per un'altra ragione: dopo aver raggiunto soglia 190 chili, ha deciso di dire basta a mangiate notturne ed alcolici, cambiando radicalmente il suo stile di vita grazie alla dieta della della dopamina, l'ormone della felicità. Seguendo questo regime alimentare, Kerridge ha perso ben 70 chilogrammi in appena tre ...

Levain - la migliore pasticceria di Roma (e la ricetta del dolce al té matcha) : Cosa ci fa una boulangerie – pâtisserie francese, nel cuore di Trastevere, guidata da un pasticcere pugliese con altisonanti esperienze alle spalle? Vince la tappa Romana del nuovo programma Best Bakery Italia in onda proprio in questi giorni sul canale TV8, guadagnandosi il titolo di migliore pasticceria della Capitale. Le Levain – in italiano, lievito madre – è la scommessa, perfettamente vinta e riuscita di Giuseppe ...

Torta di Mele con pane riciclato : la VIDEO-ricetta dell'appetitoso dolce : L'originale ricetta della Torta di Mele con pane riciclato, ecco come preparare in poco tempo un dolce che conquisterà tutti Volete la ricetta di un dolce originale e veloce? La ricetta della Torta ...

La prova del cuoco : ricetta brioche ricciolina di Natalia Cattelani : La prova del cuoco oggi, 18 aprile: la brioche ricciolina I consigli della dottoressa Evelina Flachi e le ricette di Anna Moroni e Natalia Cattelani hanno pennellato la puntata del mercoledì de La prova del cuoco. Antonella Clerici ha dato il via alla giornata su Rai1 con grinta e carica, pronta ad assaggiare e aiutare gli chef del cooking show della prima rete. Natalia Cattelani ha realizzato oggi la brioche ricciolina. Si tratta di un ...

No ai sussidi - ma investimenti e riforma del Codice degli appalti : la ricetta economica della Lega : Da palazzo San Francesco a Isernia , la Lega lancia la sua 'ricetta' per l'economia nel Mezzogiorno e, dunque, nel Molise. E lo fa con ospiti illustri del calibro del senatore Alberto Bagnai , noto ...

«La bellezza della semplicità» secondo Antonia Klugmann (e una ricetta primaverile coi fiori) : «Diciassette anni fa non era così di moda fare il cuoco, gli chef non erano personaggi pubblici di successo e il concetto di cucina professionale era lontano da quello più glamour che abbiamo oggi», scrive Antonia Klugmann nell’incipit del suo nuovo (e primo) libro di ricette, Di cuore e di coraggio – La mia storia, la mia cucina (Edizioni Giunti, 2018, 16.58 €). Trentanove anni, una laurea mancata in giurisprudenza, qualche corso di ...

Carbonaraday - il re della carbonara svela i segreti della ricetta : Milano , askanews, - E' il piatto italiano più imitato nel mondo, con interpretazioni non sempre ortodosse che fanno rabbrividire i puristi. E' la carbonara, piatto simbolo della nostra cucina ...

CarbonaraDay - oggi si celebra la ricetta italiana dello “scandalo” : ROMA – A due anni esatti dal “Carbonara Gate”, la ricetta italiana più ricercata su Google viene celebrata in tutto il mondo. Torna oggi il “CarbonaraDay”, la giornata dedicata alla pasta alla Carbonara. Un evento organizzato dall’ I.P.O (International Pasta Organization) e AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta), per celebrare e discutere […]

La prova del cuoco : ricetta torta soffice alla panna di Anna Moroni : Anna Moroni a La prova del cuoco: torta soffice alla pAnna, dolce di oggi Anna Moroni ha preparato oggi, giovedì 5 aprile, a La prova del cuoco la torta soffice alla pAnna. Un dessert con un pan di Spagna delicato e una salsa al cioccolato golosissima. Antonella Clerici ha dato il via alla puntata di oggi con sprint e buonumore accompagnando Daniele Persegani e Andrea Mainardi nella preparazione dei loro piatti. I due chef, protagonisti in ...

La prova del cuoco : ricetta delizia di colomba di Anna Moroni : La prova del cuoco, dolce del 2 aprile: delizia di colomba di Anna Moroni Il cooking show di Rai Uno, La prova del cuoco, e la sua padrona di casa, la conduttrice Antonella Clerici, non hanno lasciato solo il pubblico a casa neanche in questo giorno di festa, generalmente dedicato alle gite fuori porta. Dopo le ricette salate di Daniele Persegani e di Andrea Mainardi, è stato il turno della cuoca Anna Moroni, che invece si è dedicata a un ...