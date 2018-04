La Repubblica Roma | prima pagina 29 aprile 2018

romadailynews

: Roma come Torino, figlia di due padri registrata all'anagrafe - petergomezblog : Roma come Torino, figlia di due padri registrata all'anagrafe - repubblica : Roma, figlia di due padri registrata all'anagrafe senza intervento del Tribunale [news aggiornata alle 23:55] - repubblica : Tanti auguri Roma! Oggi la città eterna compie 2771 anni di storia #NatalediRoma #AccaddeOggi -

(Di domenica 29 aprile 2018), ladel giornale di oggi della Cronaca di. Lacronaca dii titoli più significativi del quotidiano in edicola., ladel giornale di oggi della Cronaca diPorta Portese si rifà il look mille banchi e nuovi parking Il XII Municipio 5S vara il restyling dello storico mercato delle pulci Monete e reperti antichi lungo le mura Portuensi Mille e 11 postazioni di vendita, tutte uguali: larghe 4 metri per 3, con i tavoli in legno e l’ombrellone in tela chiara. Ogni banco sarà distante dall’altro almeno 50 centimetri. E il numero delle file, al massimo 4, verrà modulato in base alla larghezza delle strade. I rigattieri e i rivenditori di materiale storico, dalla filatelia alla numismatica, verranno accorpati lungo le Mura Portuensi. Non si esclude una “zonizzazione” complessiva per tipologia merceologica. Così dovrebbe ...