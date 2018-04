La Pro Loco di Matera ha già pronto il cartellone per l' estate

Comiso - Schembari lascia presidenza della Pro Loco : Maria Rita Schembari presidente della Pro Loco, lascia il suo incarico dopo avere ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Comiso

SALA NEMESIO ORSATTI - Da sabato 28 aprile a domenica 6 maggio a cura della Pro Loco di Pontelagoscuro - via Risorgimento 4 - : L'iniziativa, inserita nel programma del maggio Pontesano, è promossa da Pro loco Pontelagoscuro in collaborazione con Luigi Cirelli, appassionato del mondo a quattro zampe, il quale fornirà le coppe ...

Pro Loco Oglio Po in festa : Gli spettacoli saranno allietati dalla presenza di un fisarmonicista di strada e presentati da Elena Carpi e Brenda Rossi. La giornata, che segna l'inizio dei festeggiamenti per i 50 anni dalla ...

Irene Grandi live a Pergine per la festa delle Proloco : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Station 19, arriva lo spin-off della serie Grey's ...

«Troppi costi per la sicurezza» : a rischio le manifestazioni estive delle Pro loco : Nella località dei lidi nord sono previsti mercatini e spettacoli, con un evento pirotecnico organizzato insieme ai colleghi di Porto Corsini. Ci sono poi una serie di altre prescrizioni di cui ...

Giovanni Nettis resta presidente Pro Loco di Varallo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Giovanni Nettis resta ...

'Burocrazia e nuovi costi' - la Protesta delle Pro loco : Dall'assemblea di Pieve di Cadore appello per chiedere un occhio di riguardo per il volontariato: 'Sicurezza sì, ma non a discapito delle associazioni'

Pro Loco Isernia - appello di Freda : più collaborazione da parte dei cittadini : La risposta del pubblico c'è stata solo quando all'auditorium sono stati organizzati appuntamenti con nomi di una certa fama, mentre gli altri " pur proponendo spettacoli di assoluto rilievo- hanno ...

Coomessaggio : Festa delle Pro-Loco dell'Oglio-Po : ... un convegno su temi che riguardano il mondo associativo, la visita guidata a siti storici di Commessaggio, momenti culturali, spettacoli con gruppi storici, cantanti, ecc… Quest'anno la ...

Auto blu - la beffa delle riduzioni di legge. Nel 2017 sono compensate dagli acquisti. Il calo nelle Province è solo un trasloco : Le province stan così bene che viaggiano ancora in Auto blu. Dovevano essere “abolite” ma ne hanno a disposizione 1.329 e più, perché cinque enti si permettono anche il lusso di non inviare i dati sul parco Auto in loro possesso. Mentre il “passaggio di competenze dalle Amministrazioni provinciali alle Regioni è all’origine dell’incremento nel numero di Auto dichiarate da queste ultime che hanno preso in carico anche la ...

Impruneta ha una nuova APP : grazie alle Pro Loco di Impruneta e Tavarnuzze : - CINEMA E TEATRO: calendario con la programmazione degli spettacoli con tutti i tasti per contattare i responsabili delle programmazioni. - MERCATI: informazioni relative ai mercati principali ...

Sapori Pro Loco : ecco le date : ... pure per quanto riguarda il ricco calendario collaterale composto da eventi per tutte le età, dalle animazioni per bambini agli spettacoli musicali per gli adulti. Il programma ufficiale verrà ...

Le Pro Loco del Veneto riunite all'ospedale di Castelfranco : Per noi è una sorta di fortissimo abbraccio al volontariato che opera nel mondo sanitario e sociale al quale va una lode eterna per ciò che quotidianamente esprime nel nostro territorio - sottolinea ...

Pro Loco Ghemme è 'Cisco' il nuovo presidente : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Senza categoria > Pro loco Ghemme è 'Cisco'...