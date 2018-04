La pace in Colombia non può essere fatta a scapito delle vittime

L'Ecuador ritira la disponibilità ad ospitare i colloqui di pace tra governo colombiano e i guerriglieri : L'Ecuador non ospiterà più i colloqui che governo colombiano e l'Esercito di liberazione nazionale , Eln, intavolano nella capitale Quito dal 7 febbraio per arrivare a un accordo di pace. Lo ha detto ...

Colombia : cicatrici di guerra - matrici di pace : Poiche si tratta dell'unica manifestazione pubblica della delegazione in Italia, il convegno sara trasmesso in diretta streaming nel sito www.missionidonbosco.org. A guidare il processo di ...

Colombia : prime elezioni dopo pace Farc : ROMA, 11 MAR - Colombiani al voto oggi per le elezioni del Congresso che vedranno gli ex membri del gruppo della guerriglia Farc prendervi parte per la prima volta. Agli ex ribelli, ora noti come '...

In Colombia ci sono le prime elezioni dopo la pace con le FARC : Oggi si vota per rinnovare il Parlamento, il risultato sarà importante soprattutto in vista delle presidenziali di maggio The post In Colombia ci sono le prime elezioni dopo la pace con le FARC appeared first on Il Post.