La Lazio vince a Torino e allunga sull’Inter Decide Milinkovic-Savic

35a giornata : il Napoli crolla a Firenze - scudetto più lontano. Vola la Lazio. Baratro Cagliari - vince la SPAL. : Napoli crolla A Firenze- La 35a giornata potrebbe coincidere con l’addio allo scudetto del Napoli. Una resa totale quella di Sarri e dei suoi uomini. 3-0 a Firenze, decide la tripletta del Cholito Simeone. Sogni scudetto più lontani a tre giornate dalla fine. vince LA LAZIO, MILAN ,SAMP, ATALANTA BAGARRE EUROPA LEAUE Trionfa la Lazio […] L'articolo 35a giornata: il Napoli crolla a Firenze, scudetto più lontano. Vola la Lazio. ...

La Lazio esce vincente dalla trappola di Firenze : La Lazio esce vincente dalla trappola di Firenze – Certo, quando gioca la Lazio, a parte i derby, i gol non mancano mai. Oggi addirittura 7, di cui 4 meritatissimi dei biancazzurri e 3 meno meritati dei viola. Il campo Franchi è stato una trappola tesa ai laziali. Gli autori della trappola, va detto subito, non sono stati i viola, sono stati gli arbitri (quanti sono adesso?), i segnalinee e, come al solito, il Var. Cominciamo dal ...

Serie A - la Lazio vince 4-3 sul campo della Fiorentina. Vince la Roma - pari per il Milan : Il 33esimo turno di Serie A , l'ultimo infrasettimanale della stagione, non ha tradito le aspettative e ha regalato diversi gol. La Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Crotone, mentre il ...

Vince l'effetto Europa : Lazio e Roma non si fanno male : Pari senza gol nel derby capitolino: le due squadre restano in zona Champions Il derby delle buone intenzioni, e poco più, finisce con un pareggio e lascia Lazio e Roma dentro alla prossima Champions ...

Lazio - Inzaghi : "Con più fortuna potevamo vincere" : Il tecnico biancoceleste dopo il derby: "Siamo rimasti lucidi e in partita. Noi gli intrusi nella corsa Champions: lotteremo fino alla fine"

Lazio - Inzaghi 'Vincere il derby per cancellare una grande delusione' : Sono convinto che nello sport, come nella vita, le delusioni aiutino a crescere'. Inzaghi: 'PIU' FORTI DOPO DELUSIONE, MA NEL derby NON CI SONO FAVORITI' - Vuole voltare pagina, insomma, Simone ...

Abidal : 'Lazio imparerà dagli errori. Roma può vincere la Champions. Su De Rossi...' : L'ambasciatore della finale di Europa League di Lione , Eric Abidal , ha parlato a Sky Sport al termine del sorteggio delle semifinali: ' Lazio ? Credo che avrebbe potuto vincere e approdare in semifinale, però in questa settimana abbiamo visto gare incredibili. Anche in Champions. Il ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

La Lazio vince a Udine e aggancia il terzo posto : Nel posticipo delle 18 la Lazio, che viene dalla vittoria in Europa League contro il Salisburgo, ha la grande occasione della giornata date le sconfitte che Roma e Inter hanno rimediato contro Fiorentina e Torino. Nessun turnover per Simone Inzaghi, che alla vigilia della gara ha predicato calma e chiesto grande attenzione ai suoi. Dall’altra, […]

Calcio - la Lazio vince a Udine (1-2) : 19.52 La Lazio raggiunge la Roma al terzo posto vincendo in rimonta (1-2) alla Dacia Arena sull'Udinese. Per la squadra friulana prosegue la serie nera:ottava sconfitta consecutiva. Buon avvio dei padroni di casa che passano in vantaggio al 13' con un bel gol (tuffo di testa) di Lasagna su cross di Larsen. La Lazio reagisce: dopo una parata di Bizzarri su Leiva (21') ecco il pari firmato da Immobile (26'), confermato dal Var, dopo un ottimo ...

Lazio - Tare : 'Dopo tante battaglie - vogliamo vincere la guerra. Immobile? Orgoglioso di averlo preso' : Grande notte di calcio all'Olimpico, la Lazio viene raggiunta due volte dal Salisburgo ma poi vince 4-2 con le reti decisive di Felipe Anderson e Immobile. Stadio gremito, biancocelesti travolti dall'...

Lazio - Inzaghi : "Era importante vincere - lucidi fino alla fine" : Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria sul Benevento: "Ora il Salisburgo. E non facciamoci condizionare dall'avvicinarsi della data del derby"

La Lazio vince in goleada con il Benevento : La Lazio vince, in goleada, contro il Benevento una partita che si era inizialmente complicata. Un successo che era necessario per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions e per preparare nel modo giusto l’andata dei quarti di Europa League con il Salisburgo, giovedì sempre all’Olimpico. Immobile, con una doppietta, resta capocannoniere con 26 reti, tenendo apertissima la sfida col nerazzurro Icardi. Il Benevento ci ...

Lazio - Leiva e la rincorsa Champions : 'Possiamo vincerle tutte' : ROMA - 'rincorsa Champions? Possiamo vincere tutte le nove partite che rimangono: non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine ...