La Juve vede il baratro ma in due minuti manda l' Inter all' inferno

Stasera Inter-Juventus : come vederla in diretta tv e streaming? Il programma completo. Orario d’inizio e tv : Questa sera (ore 20.45) si giocherà Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una storica rivalità tra le due squadre e le due tifoserie che si incendierà in una partita fondamentale per le sorti di questo campionato. I bianconeri, infatti, sono in piena lotta per lo scudetto: hanno un solo punto di vantaggio sul Napoli e devono assolutamente ...

Inter-Juventus - orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e la diretta straming : Oggi sabato 28 aprile si gioca Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intero campionato: i bianconeri, infatti, sono in piena lotta scudetto con il Napoli e hanno bisogno disperato della vittoria per allungare nei confronti dell’avversario diretto. I partenopei, infatti, inseguono a un solo punto di distacco e domani pomeriggio saranno impegnati ...

Inter-Juventus in tv - su che canale vederla e seguirla in diretta streaming. Orario e programma : La 35ma giornata di Serie A offrirà lo spettacolo del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Una grande sfida che quest’anno sarà decisiva per il cammino delle due squadre. Infatti i bianconeri dopo la clamorosa sconfitta in casa con il Napoli, sono obbligati a vincere a San Siro per tenersi alle spalle i partenopei e continuare a sognare lo scudetto. Dall’altra parte i nerazzurri hanno bisogno invece di un risultato favorevole per restare in ...

