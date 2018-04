La Juve si prende un pezzo di Scudettoal 90' | Spalletti | Botta dura da

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la formazione che sorprende tutti Video : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la formazione che sorprende tutti : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Calciomercato Juventus - possibili due sorprendenti ritorni Video : Siamo ancora ad aprile, ma gia' stanno circolando numerose voci sul #Calciomercato della #Juventus, che si prospetta davvero scoppiettante nella prossima estate. Una di queste è quella del possibile ritorno di Paul Pogba, calciatore francese che a Torino è cresciuto tantissimo, fino a diventare uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Poi è stato ceduto allo United per la cifra record di centocinque milioni di euro, un trasferimento che ...

Juventus - Simy come Cristiano Ronaldo. Ilaria D'Amico infierisce in diretta - Massimiliano Allegir la prende così : La rovesciata di Simy come quella di Cristiano Ronaldo . La prodezza che ha regalato il pareggio insperato al Crotone contro la Juventus per ora costa molto meno di quella del portoghese che, gol alla ...

Real-Juve - Vazquez : "Rigore netto - Benatia mi prende in pieno" : La Juve si sente derubata dopo l'epilogo della partita col Real al Bernabeu, col rigore assegnato ai blancos e trasformato da CR7. Benatia parla di fallo inesistente, ma l'altro protagonista del ...

REAL MADRID JuveNTUS - MOVIOLA/ Video Champions - rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Champions League - quanto prende in più la Roma se la Juve va fuori col Real : Una gioia infinita per una impresa incredibile. E per quello che vale, tradotto in soldoni, la straordinaria vittoria della Roma sul Barcellona con l'approdo in semifinale. Il titolo dei giallorossi , ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo: “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo ElMundoDeportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

ElMundo : "La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata" : Il quotidiano spagnolo di Barcellona sostiene che anche Dybala sarebbe felice di riabbracciare l'ex compagno

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : 'C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid'. Così l'interista Paolo Bonolis prende in giro i tifosi della Juventus dopo il pesante 0-3 subito all'Allianz Stadium contro i ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : Il Real demolisce la Juve, Ronaldo è da leggenda Lo ha detto a RMC Sport paragonando la squadra marchigiana ai campioni d'Italia in virtù della somiglianza dei colori delle magliette. Poi però è ...

Juventus-Real Madrid - le formazioni ufficiali : Allegri sorprende : Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita fondamentale per la squadra bianconera che proverà ad indirizzare la qualificazione già dalla gara di oggi. Di fronte un ostacolo durissimo, i campioni in carica che però in Liga hanno dimostrato alcuni limiti, la Juventus deve crederci perchè ha tutte le chance per superare il turno. Nel frattempo l’allenatore bianconero ...

Juventus - Moggi prende in giro l'Inter : ecco le sue parole Video : La rivalita' tra #Inter e #Juventus è un qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Ha raggiunto, però, livelli apicali in ciò che è accaduto tra la fine degli anni '90 fino ad arrivare al 2006, una fase i cui strascichi si trascinano anche adesso che le due squadre vivono fasi diverse della loro storia importante. In quel percorso, che dal rigore negato a Ronaldo per quel vistoso fallo di Iuliano porta alla retrocessione in Serie B della ...