La fidanzata segreta di Avicii Speravo fosse solo uno scherzo

(Di domenica 29 aprile 2018) Una lettera su Instagram per svelare la sua relazione con, il dj svedese trovato morto a 28 anni in Oman forse dopo essersi suicidato.Lei si chiama Tereza Kačerová, è una modella della Repubblica Ceca e ha confessato di essere la" del celebre produttore"Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni aspettando di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che era ununo stupido, un brutto errore. Ma credo che ormai sia vero che non ti vedrò mai più", scrive nel primo dei post, in cui racconta lo sgomento dei primi giorni dopo la morte del suo Tim - questo il vero nome -, avvenuta il 20 aprile scorso. Poi narra la vita felice che i due avevano e il rapporto trae Luka, figlio della modella,E poi confessa la relazone: "Sono sempre stata d'accordo sul tenere la nostra relazione privata perché volevo chenostra e nostra soltanto e non volevo ...